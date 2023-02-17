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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Решать вопрос с субсидией для Фонда промышленности будет главный омский похоронщик

17 февраля 2023, 09:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Сергея Угрюмова включили в состав специальной комиссии.

Минпром Омской области опубликовал приказ о «мерах по реализации» очередного правительственного постановления. Речь о разработке «порядка предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса» Государственному фонду развития промышленности Омской области.

Во втором пункте приказа утверждается состав комиссии. В списке первый заместитель министра Игорь Лукьянов и главы ряда подразделений министерства — департамента промышленности, управления оборонной промышленности, отделов исполнения бюджетной сметы и отчетности, правовой и государственной службы и кадров.

Только один член комиссии не является сотрудником Минпрома. Это Сергей Угрюмов, глава Комбината специальных услуг, который является членом общественного совета при министерстве. Впрочем, в приказе напротив его фамилии есть уточнение «по согласованию», то есть данные о включении Угрюмова в состав комиссии не окончательны.

Комиссии предстоит рассмотреть заявку Госфонда развития промышленности и определить, соответствует ли фонд критериям, в соответствии с которыми предоставляется субсидия. Решение будет принято большинством голосов.

#Николай Эйхвальд#Промышленность#Экономика#Новости#Сергей Угрюмов
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