Решать вопрос с субсидией для Фонда промышленности будет главный омский похоронщик

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Минпром Омской области опубликовал приказ о «мерах по реализации» очередного правительственного постановления. Речь о разработке «порядка предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса» Государственному фонду развития промышленности Омской области.
Во втором пункте приказа утверждается состав комиссии. В списке первый заместитель министра Игорь Лукьянов и главы ряда подразделений министерства — департамента промышленности, управления оборонной промышленности, отделов исполнения бюджетной сметы и отчетности, правовой и государственной службы и кадров.
Только один член комиссии не является сотрудником Минпрома. Это Сергей Угрюмов, глава Комбината специальных услуг, который является членом общественного совета при министерстве. Впрочем, в приказе напротив его фамилии есть уточнение «по согласованию», то есть данные о включении Угрюмова в состав комиссии не окончательны.
Комиссии предстоит рассмотреть заявку Госфонда развития промышленности и определить, соответствует ли фонд критериям, в соответствии с которыми предоставляется субсидия. Решение будет принято большинством голосов.