Решать вопрос с субсидией для Фонда промышленности будет главный омский похоронщик

Только один член комиссии не является сотрудником Минпрома. Это Сергей Угрюмов, глава Комбината специальных услуг, который является членом общественного совета при министерстве. Впрочем, в приказе напротив его фамилии есть уточнение «по согласованию», то есть данные о включении Угрюмова в состав комиссии не окончательны.