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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Похитил полмиллиона у бывшей жены. На омича завели дело за кражу

17 февраля 2023, 06:02
Фото: 1MI
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На омича завели уголовку за кражу полумиллиона рублей у бывшей сожительницы

Мужчина перевел деньги на свой счет через приложение на телефоне бывшей сожительницы.

На омича завели уголовное дело за кражу более полумиллиона рублей у бывшей супруги. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, заявление поступило от 24-летней жительницы Октябрьского округа.

Женщина рассказала, что с ее банковской карты пропало почти 530 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к хищению причастен бывший сожитель заявительницы. Мужчина перевел деньги на свой банковский счет через приложение в ее телефоне.

Следователи выясняют все детали преступления. В полиции добавили, что ранее фигурант уголовного дела о краже проблем с законом не имел.

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#Полиция#Уголовное дело#Уголовное#Евгений Игишев
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