Похитил полмиллиона у бывшей жены. На омича завели дело за кражу

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
На омича завели уголовное дело за кражу более полумиллиона рублей у бывшей супруги. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, заявление поступило от 24-летней жительницы Октябрьского округа.
Женщина рассказала, что с ее банковской карты пропало почти 530 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к хищению причастен бывший сожитель заявительницы. Мужчина перевел деньги на свой банковский счет через приложение в ее телефоне.
Следователи выясняют все детали преступления. В полиции добавили, что ранее фигурант уголовного дела о краже проблем с законом не имел.