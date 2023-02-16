Пыталась заработать на бирже. Омская пенсионерка перевела мошенникам 140 тысяч

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
72-летняя жительница Омска перевела мошенникам 140 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе омской полиции.
Стражам правопорядка омичка сообщила, что деньги у нее похитили под предлогом заработка на бирже. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.
Всего за прошедшие сутки в Омской области зафиксировали 7 случаев дистанционного мошенничества. В полиции напомнили о необходимости быть предельно бдительными при общении в интернете и по телефону, и прежде, чем оформлять сделки купли-продажи или вкладывать куда-либо деньги, убедиться в надежности того, кому собираетесь доверить свои сбережения.