Пыталась заработать на бирже. Омская пенсионерка перевела мошенникам 140 тысяч

Всего за прошедшие сутки в Омской области зафиксировали 7 случаев дистанционного мошенничества. В полиции напомнили о необходимости быть предельно бдительными при общении в интернете и по телефону, и прежде, чем оформлять сделки купли-продажи или вкладывать куда-либо деньги, убедиться в надежности того, кому собираетесь доверить свои сбережения.