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Пыталась заработать на бирже. Омская пенсионерка перевела мошенникам 140 тысяч

16 февраля 2023, 04:46
Фото: 1MI
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72-летняя омичка перевела аферистам 140 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество»

72-летняя жительница Омска перевела мошенникам 140 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе омской полиции.

Стражам правопорядка омичка сообщила, что деньги у нее похитили под предлогом заработка на бирже. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

Всего за прошедшие сутки в Омской области зафиксировали 7 случаев дистанционного мошенничества. В полиции напомнили о необходимости быть предельно бдительными при общении в интернете и по телефону, и прежде, чем оформлять сделки купли-продажи или вкладывать куда-либо деньги, убедиться в надежности того, кому собираетесь доверить свои сбережения.

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#Евгений Игишев#Полиция#Мошенник#Телефонные мошенники#Аферист#Уголовное дело
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