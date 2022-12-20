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В Омске закончилось банкротство фирмы, известной скандалом с «Омской крепостью»

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
иллюстрация
ООО «Строительная компания «ОмГрадоСтрой» получила 582 млн рублей на реконструкцию крепости, но не смогла уложиться в срок.

Стало известно об окончании банкротного процесса в отношении ООО «Строительная компания «ОмГрадоСтрой», известной провальной реконструкцией «Омской крепости» в 2016 году. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Омской области.

Согласно определению суда, производство по делу о несостоятельности СК «ОмГрадострой» прекращается с 13 декабря 2022 года.

«ОмГрадоСтрой» являлся участником скандала с реконструкцией «Омской крепости». Компания получила контракт на сумму 529.4 млн рублей на выполнение работ в марте 2016 года, за полгода до праздника 300-летия Омска. По ходу исполнения сумма выросла до 582 млн рублей, а подрядчику из-за финансовых проблем удалось закончить работы только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса. Выяснилось, что «Омградострой» внес в заявку недостоверные сведения. 

Провальная реконструкция «Омской крепости» породила новый банкротный процесс
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Реконструкция#Деньги#Ремонт
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