В Омске закончилось банкротство фирмы, известной скандалом с «Омской крепостью»

«ОмГрадоСтрой» являлся участником скандала с реконструкцией «Омской крепости». Компания получила контракт на сумму 529.4 млн рублей на выполнение работ в марте 2016 года, за полгода до праздника 300-летия Омска. По ходу исполнения сумма выросла до 582 млн рублей, а подрядчику из-за финансовых проблем удалось закончить работы только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса. Выяснилось, что «Омградострой» внес в заявку недостоверные сведения.