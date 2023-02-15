Омский завод полипропилена «Полиом» отмечает 10-летний юбилей

«Полиом» начал работу по полному производственному циклу в феврале 2013 года, когда коллектив смены B получил первую партию омского полипропилена по полному технологическому циклу — от подготовки сырья до упаковки готовой продукции в тару. Сейчас «Полиом» выпускает 21 марку широко востребованного полимера, а его производственная мощность достигла 224 тысяч тонн продукции в год. Глубину переработки пропилена предприятие довело до максимальных 99,5%, что соответствует уровню наиболее эффективных мировых производителей.