Цифровой сервис от «Газпромнефть-СМ» помогает горнодобытчикам избежать простоя

G-Lab представлен в середине 2022 года, за время работы сервис стал особенно востребован на предприятиях горнодобывающей отрасли из-за высоких нагрузок на технику, сложностей с гарантийным обслуживанием и дорогостоящим ремонтом оборудования. Благодаря высокотехнологичному оснащению мобильной лаборатории эксперты «Газпромнефть-СМ» могут отбирать пробы масла прямо на месте работы техники в карьерах и на угольных разрезах, что помогает избежать простоев. Всего за 10 минут, сопоставляя актуальные исследования с накопленной базой данных, G-Lab строит математическую модель и даёт прогноз по дальнейшей эксплуатации карьерной техники. Цифровой сервис работает на российском программном обеспечении, что гарантирует бесперебойный доступ к системе и повышает импортонезависмость стратегических отраслей экономики.