Цифровой сервис от «Газпромнефть-СМ» помогает горнодобытчикам избежать простоя

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
«Газпромнефть-смазочные материалы» обеспечили профессиональной технической экспертизой 20 отечественных горнодобывающих компаний. Созданный на основе технологии искусственного интеллекта, сервис G-Lab по результатам исследований работающего масла строит прогноз технического состояния оборудования. Рекомендации позволяют предотвращать неисправности и оптимизировать расходы предприятий на ремонт. G-Lab – собственная разработка «Газпромнефть-СМ», одно из ключевых IT-решений цифровой экосистемы, созданной для партнёров компании.
G-Lab представлен в середине 2022 года, за время работы сервис стал особенно востребован на предприятиях горнодобывающей отрасли из-за высоких нагрузок на технику, сложностей с гарантийным обслуживанием и дорогостоящим ремонтом оборудования. Благодаря высокотехнологичному оснащению мобильной лаборатории эксперты «Газпромнефть-СМ» могут отбирать пробы масла прямо на месте работы техники в карьерах и на угольных разрезах, что помогает избежать простоев. Всего за 10 минут, сопоставляя актуальные исследования с накопленной базой данных, G-Lab строит математическую модель и даёт прогноз по дальнейшей эксплуатации карьерной техники. Цифровой сервис работает на российском программном обеспечении, что гарантирует бесперебойный доступ к системе и повышает импортонезависмость стратегических отраслей экономики.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Газпромнефть-СМ» активно развивает цифровые продукты, в ближайшее время планируем расширение функционала G-Lab. Мы видим запрос крупнейших автотранспортных, сельскохозяйственных и промышленных предприятий России не только на качественные масла, но и на высокотехнологичный сервис, профессиональную техническую экспертизу».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
G-Lab – единственный в России цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, предоставляющий услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования был представлен «Газпромнефть-СМ» в июне 2022 года. G-Lab позволяет оценить состояние смазочного материала и узла, в котором он применяется. Работа математической модели строится на базе накопленного опыта предыдущих исследований, что позволяет G-Lab прогнозировать срок службы смазочного материала и ресурс работы оборудования. Сервис позволяет на ранних стадиях выявить неисправность, чтобы избежать аварийного выхода техники из строя.