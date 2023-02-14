Любовь на четверть века. 70 супружеских пар из Омска наградят особой медалью

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В министерстве труда и социального развития Омской области рассказали об особой награде для омичей, которые прожили в браке более 25 лет. Каждый год почти 100 семей получают медали «За любовь и верность». За годы существования общественной награды удостоены 876 омских семейных пар.
В 2022 году такую награду получили 70 супружеских пар, в 2023 году планируется наградить еще столько же семей.
«Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества», — отмечают в минтруда.
Чтобы получить награду, супруги или их дети могут обратиться в территориальный орган министерства труда. Жители Омска могут обратиться в Управление министерства труда по городу Омску, а в муниципальных районах необходимо обратиться в местное управление ведомства.