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Любовь на четверть века. 70 супружеских пар из Омска наградят особой медалью

14 февраля 2023, 09:16
Фото: www.omskmintrud.ru

В Омской области 70 супружеских пар наградят медалью за любовь и верность

Омичи должны прожить в любви и согласии более 25 лет.

В министерстве труда и социального развития Омской области рассказали об особой награде для омичей, которые прожили в браке более 25 лет. Каждый год почти 100 семей получают медали «За любовь и верность». За годы существования общественной награды удостоены 876 омских семейных пар.

В 2022 году такую награду получили 70 супружеских пар, в 2023 году планируется наградить еще столько же семей.

«Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества», — отмечают в минтруда.

Чтобы получить награду, супруги или их дети могут обратиться в территориальный орган министерства труда. Жители Омска могут обратиться в Управление министерства труда по городу Омску, а в муниципальных районах необходимо обратиться в местное управление ведомства.

#Любовь#Брак#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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