«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии

Представители мэрии, отвечая на это, объясняли, что не имеют правовой возможности для вмешательства. Вице-мэр Владимир Куприянов предложил депутатам создать свою рабочую группу при комитете и пригласить в нее представителей администрации. Однако те проголосовали за вариант «рекомендовать мэрии создать рабочий орган со своим регламентом и с участием в нем представителей Городского совета».