«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из пунктов повестки был доклад городской администрации о разработке программы утилизации использованных автомобильных шин. Соответствующее поручение прозвучало в бюджетном послании губернатора Буркова, но выяснилось, что никакая работа не ведется.
— Участие в организации деятельности по утилизации отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, к полномочиям Администрации города Омска не относится, — сухо констатировал докладчик, глава юридического департамента Олег Баланов. — Разработка муниципальной программы не планируется в связи с отсутствием правовых оснований для этого.
Это заявление возмутило депутатов. Первый вице-спикер Виталий Путинцев открыто обвинил чиновников в равнодушии. Алексей Провозин выступил более пространно.
— В городе беда! — заявил он. — Беда на большую букву Б! Беда с восклицательным знаком! Берега реки завалены мусором — автомобильными шинами, банками с краской… Завалены и рощи, и городские леса, и пустыри в черте города. И это только то, что мы видим! А что мы не видим? Смотрите: у нас разница между договорами водоснабжения и водоотведения минимум 100 тысяч кубометров в месяц. Расчётным путем получаем скорее 300 тысяч. Это 80 товарных поездов в месяц отходов, которые мы не видим. 80 поездов дерьма разливается по городу!
Ответственность за происходящее, по словам Провозина, ложится в глазах электората именно на Городской совет.
— Администрация говорит: полномочия не наши, поэтому мы не хотим создавать рабочую группу, — констатировал депутат. — Это то самое равнодушие. А избиратель смотрит нам в глаза. Избиратель не представляет разделения властей, он говорит: «Ты власть, иди решай». А администрация не хочет решать, и я не понимаю, почему.
Представители мэрии, отвечая на это, объясняли, что не имеют правовой возможности для вмешательства. Вице-мэр Владимир Куприянов предложил депутатам создать свою рабочую группу при комитете и пригласить в нее представителей администрации. Однако те проголосовали за вариант «рекомендовать мэрии создать рабочий орган со своим регламентом и с участием в нем представителей Городского совета».
Теперь вопрос будут рассматривать на пленарном заседании. Можно предположить, что страсти будут кипеть и там, тем более что даже создание рабочего органа совсем не гарантирует решение проблемы хотя бы в средней перспективе.