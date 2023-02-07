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Updated Сегодня, 08:33

Люди в реанимации. На трассе в Омской области столкнулись три автомобиля

7 февраля 2023, 08:33
Фото: 1MI
иллюстрация

После ДТП на трассе в Омской области два человека попали в реанимацию

На трассе около Называевска «Лада Гранта» влетела в грузовой Renault Master, а затем в легковой автомобиль Toyota. Два человека в тяжелом состоянии.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера утром поступило сообщение о ДТП в Исилькульском районе. Выяснилось, что 27-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» в районе 73 км трассы Называевск — Новосибирск выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Master, за рулем которого был 64-летний мужчина. После чего столкнулся еще и с автомобилем Toyota.

От двойного столкновений «Лада Гранта» загорелась. 27-летнему водителю и 37-летней пассажирке потребовалась помощь медиков, они доставлены в реанимацию. Сейчас проводится проверка, в ходе которой установят обстоятельства и причины аварии.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области
#Дарья Зыкова#ДТП#Авария#Трасса#Происшествия#Тройное ДТП#Реанимация#Новости#Омская область
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