Люди в реанимации. На трассе в Омской области столкнулись три автомобиля

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера утром поступило сообщение о ДТП в Исилькульском районе. Выяснилось, что 27-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» в районе 73 км трассы Называевск — Новосибирск выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Master, за рулем которого был 64-летний мужчина. После чего столкнулся еще и с автомобилем Toyota.
От двойного столкновений «Лада Гранта» загорелась. 27-летнему водителю и 37-летней пассажирке потребовалась помощь медиков, они доставлены в реанимацию. Сейчас проводится проверка, в ходе которой установят обстоятельства и причины аварии.