Люди в реанимации. На трассе в Омской области столкнулись три автомобиля

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера утром поступило сообщение о ДТП в Исилькульском районе. Выяснилось, что 27-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» в районе 73 км трассы Называевск — Новосибирск выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Master, за рулем которого был 64-летний мужчина. После чего столкнулся еще и с автомобилем Toyota.