«Газпромнефть-СМ» обеспечит российскую металлургию маслами повышенного класса чистоты

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Премиальная продукция с улучшенными эксплуатационными свойствами значительно превосходит обязательные технические требования металлургов и обеспечивает максимальную защиту от преждевременного износа механизмов специализированных металлургических комплексов. Разрабатывать и выпускать инновационные смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» позволяют собственное R& D подразделение, модернизация производства и постоянное совершенствование ключевых процессов.
Рецептура гидравлических масел Gazpromneft Hydraulic HLP разработана специально для применения в оборудовании, рассчитанном на высокие нагрузки. Продукт защищает механизмы прокатных станов, прессов и машин для литейного производства от коррозии и отложений, позволяет увеличить межсервисный интервал, снизить издержки на ремонт оборудования и продлить срок его службы. Повышенный класс чистоты масла обеспечен самыми современными установками очистки на заводах «Газпромнефть-СМ», в том числе циркуляционной системой фильтрации, а специальная подготовка грузового автопарка гарантируют сохранение качества продукции при транспортировке. Высоким российским и международным стандартам соответствует весь ассортимент индустриальных, турбинных и моторных масел компании.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Мы понимаем всю важность и сложность работы предприятий металлургической, машиностроительной, химической и других стратегических отраслей страны, поэтому ответственно относимся к обеспечению наших партнеров высокотехнологичными смазочными материалами. Кроме этого, мы разработали уникальные цифровые сервисы на основе технологии искусственного интеллекта, которые на основании анализа работающего в технике масла позволяют промышленным предприятиям оценивать состояние оборудования и строить точный прогноз работы техники».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
G-Lab — единственный в России цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, предоставляющий услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования. G-Lab позволяет в любой точке в режиме реального времени компетентно оценить состояние смазочного материала и узла, в котором он применяется. Работа математической модели строится на базе накопленного опыта предыдущих исследований, что позволяет G-Lab прогнозировать срок службы смазочного материала и ресурс работы оборудования. Сервис позволяет на ранних стадиях выявить неисправность, чтобы избежать аварийного выхода техники из строя.