«Газпромнефть-СМ» обеспечит российскую металлургию маслами повышенного класса чистоты

Рецептура гидравлических масел Gazpromneft Hydraulic HLP разработана специально для применения в оборудовании, рассчитанном на высокие нагрузки. Продукт защищает механизмы прокатных станов, прессов и машин для литейного производства от коррозии и отложений, позволяет увеличить межсервисный интервал, снизить издержки на ремонт оборудования и продлить срок его службы. Повышенный класс чистоты масла обеспечен самыми современными установками очистки на заводах «Газпромнефть-СМ», в том числе циркуляционной системой фильтрации, а специальная подготовка грузового автопарка гарантируют сохранение качества продукции при транспортировке. Высоким российским и международным стандартам соответствует весь ассортимент индустриальных, турбинных и моторных масел компании.