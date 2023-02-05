Ревность вредит здоровью. Омичка серьезно ранила сожителя за удаленную переписку

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В полиции сообщили о происшествии в Исилькульском районе. В больницу доставили 35-летнего местного жителя. У него была колото-резаная рана левого предплечья, что привело к повреждению артерии. Медики передали информацию правоохранителям.
Выяснилось, ранение потерпевшему нанесла 30-летня сожительница. У них произошел конфликт. Женщину одолела ревность и она решила проверить переписку избранника в телефоне и обнаружила, что все сообщения удалены.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 332 обращения. Возбуждено 46 уголовных дел, 26 из которых уже раскрыты.