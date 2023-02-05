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Ревность вредит здоровью. Омичка серьезно ранила сожителя за удаленную переписку

5 февраля 2023, 06:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка из ревности сильно ранила сожителя

Возбуждено уголовное дело.

В полиции сообщили о происшествии в Исилькульском районе. В больницу доставили 35-летнего местного жителя. У него была колото-резаная рана левого предплечья, что привело к повреждению артерии. Медики передали информацию правоохранителям.

Выяснилось, ранение потерпевшему нанесла 30-летня сожительница. У них произошел конфликт. Женщину одолела ревность и она решила проверить переписку избранника в телефоне и обнаружила, что все сообщения удалены.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 1 332 обращения. Возбуждено 46 уголовных дел, 26 из которых уже раскрыты.

#Конфликт#Ссора#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Исилькульский район
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