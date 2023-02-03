Омская пенсионерка набрала кредитов, чтобы отдать все деньги на мнимые инвестиции

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 4 обратилась 64-летняя пенсионерка с заявлением, что стала жертвой обмана. У жительницы Ленинского округа мошенники выманили 814 тыс. рублей. Она набрала кредитов ради «инвестиций».



В декабре 2022 года женщина увидела рекламу в сети Интернет, предлагающую стать участником «инвестиционной платформы крупной нефтяной компании». Пенсионерка заполнила анкету, перейдя по ссылке, и ей позвонили «менеджеры компании». Мошенники заверили женщину, что она будет получать прибыль от вложений.