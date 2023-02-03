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Омская пенсионерка набрала кредитов, чтобы отдать все деньги на мнимые инвестиции

3 февраля 2023, 06:17
Фото: 1MI
иллюстрация

Пожилая омичка отдала 814 тысяч рублей под предлогом инвестиций в газ и нефть

Предупредите родных и близких, что не стоит верить яркой рекламе, обещающей «золотые горы». Еще одна омская пенсионерка решила вдруг стать инвестором и осталась с огромными долгами.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 4 обратилась 64-летняя пенсионерка с заявлением, что стала жертвой обмана. У жительницы Ленинского округа мошенники выманили 814 тыс. рублей. Она набрала кредитов ради «инвестиций».

В декабре 2022 года женщина увидела рекламу в сети Интернет, предлагающую стать участником «инвестиционной платформы крупной нефтяной компании». Пенсионерка заполнила анкету, перейдя по ссылке, и ей позвонили «менеджеры компании». Мошенники заверили женщину, что она будет получать прибыль от вложений.

Пенсионерка действовала по инструкции от злоумышленников. Загрузила на телефон приложения, предоставляющие удаленный доступ, несколько недель переводила деньги, полагая, что так вкладывает в «биржу». Надеялась получить крупный доход.

С выводом денег возникли «проблемы». Но доверчивая омичка верила объяснениям мошенников. После Нового года они перестали выходить на связь, и тогда женщина поняла, что ее обманули.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает, что следует быть осторожнее при общении в социальных сетях и использовании сети Интернет. Если где-то «инвесторы» предлагают гарантированный выгодный заработок — это должно насторожить.

Омская пенсионерка отдала полмиллиона рублей, чтобы «отмазать» дочь «в суде»
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#Дарья Зыкова#Мошенники#Интернет#Пенсионеры#Инвестиции#Заработок#Полиция#Общество#Новости#Омск#Кредиты#Видео
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