Омская пенсионерка отдала полмиллиона рублей, чтобы «отмазать» дочь «в суде»

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о жестоком случае мошенничества в отношении 80-летней жительницы Ленинского района. Омичка обратилась в отдел полиции № 9 с заявлением о хищении денег на сумму 500 тыс. рублей.



Бабушке позвонили якобы из правоохранительных органов. Поддельный следователь сообщил, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей серьезного ДТП. Якобы, водитель, уходя от столкновения, врезался в столб. У бабушки потребовали 900 тыс. рублей для того, чтобы «виновницу» не привлекли к уголовной ответственности и на медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Такой суммы у 80-летней женщины не нашлось, но она собрала 500 тыс. рублей и передала курьеру. И только после этого позвонила родственникам.