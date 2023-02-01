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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Омская пенсионерка отдала полмиллиона рублей, чтобы «отмазать» дочь «в суде»

1 февраля 2023, 07:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Телефонные мошенники жестоко выманили у 80-летней омички 500 тысяч рублей

Бабушку из Омска раскрутили на полмиллиона по известной схеме «ваша дочь стала виновницей ДТП». Требовали за «снятие вины» 900 тыс. рублей, но у 80-летней женщины нашлось только 500 тыс. рублей.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о жестоком случае мошенничества в отношении 80-летней жительницы Ленинского района. Омичка обратилась в отдел полиции № 9 с заявлением о хищении денег на сумму 500 тыс. рублей.

Бабушке позвонили якобы из правоохранительных органов. Поддельный следователь сообщил, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей серьезного ДТП. Якобы, водитель, уходя от столкновения, врезался в столб. У бабушки потребовали 900 тыс. рублей для того, чтобы «виновницу» не привлекли к уголовной ответственности и на медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Такой суммы у 80-летней женщины не нашлось, но она собрала 500 тыс. рублей и передала курьеру. И только после этого позвонила родственникам.

Конечно, выяснилось, что дочь никаких ДТП не провоцировала, и это были мошенники. Бабушка обратилась в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество».

Пожалуйста, расскажите родным, особенно пожилым родственникам, что нельзя переводить деньги по требованию любых дозвонившихся. Будь это «следователи», «служба безопасности банка», «самый главный начальник чего-угодно». Если вам сообщили, что родной человек попал в беду, следует удостовериться у него самого, так ли это. Позвонить ему или его ближайшему окружению.

Опять за свое. Мошенники украли у 81-летней омички больше 2,5 миллионов рублей
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#Дарья Зыкова#Мошенники#Телефонные мошенники#Полиция#Обман#Пенсионеры#Деньги#Общество#Уголовное дело#Новости#Омск#Видео
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