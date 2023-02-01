Омская пенсионерка отдала полмиллиона рублей, чтобы «отмазать» дочь «в суде»

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о жестоком случае мошенничества в отношении 80-летней жительницы Ленинского района. Омичка обратилась в отдел полиции № 9 с заявлением о хищении денег на сумму 500 тыс. рублей.
Бабушке позвонили якобы из правоохранительных органов. Поддельный следователь сообщил, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей серьезного ДТП. Якобы, водитель, уходя от столкновения, врезался в столб. У бабушки потребовали 900 тыс. рублей для того, чтобы «виновницу» не привлекли к уголовной ответственности и на медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Такой суммы у 80-летней женщины не нашлось, но она собрала 500 тыс. рублей и передала курьеру. И только после этого позвонила родственникам.
Конечно, выяснилось, что дочь никаких ДТП не провоцировала, и это были мошенники. Бабушка обратилась в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество».
Пожалуйста, расскажите родным, особенно пожилым родственникам, что нельзя переводить деньги по требованию любых дозвонившихся. Будь это «следователи», «служба безопасности банка», «самый главный начальник чего-угодно». Если вам сообщили, что родной человек попал в беду, следует удостовериться у него самого, так ли это. Позвонить ему или его ближайшему окружению.