На Московке-2 высадят более 600 крупномеров

Однако взамен, в рамках программы компенсационного озеленения, подрядная организация высадит в Ленинском округе в три раза больше деревьев - 627 крупномеров (201 иву шаровидную, 150 берез, 150 сосен, 70 лиственниц, 30 елей и 26 рябин), а по периметру спортивного комплекса - 13 елей и рябин, кустарники пузыреплодника и газон на площади 6700 квадратных метров.