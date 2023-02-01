На Московке-2 высадят более 600 крупномеров

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
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Updated Сегодня, 15:34
Скоро в микрорайоне Московка-2 появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь ФОК составит чуть больше 5000 квадратных метров. Объект возводится с использованием государственно-частного партнерства в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Накануне, после повторного обследования участка, городская зелёная комиссия согласовала подрядчику ООО «Арт-ремстрой» снос 209 деревьев, попадающих в пятно застройки.
Однако взамен, в рамках программы компенсационного озеленения, подрядная организация высадит в Ленинском округе в три раза больше деревьев - 627 крупномеров (201 иву шаровидную, 150 берез, 150 сосен, 70 лиственниц, 30 елей и 26 рябин), а по периметру спортивного комплекса - 13 елей и рябин, кустарники пузыреплодника и газон на площади 6700 квадратных метров.