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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

На Московке-2 высадят более 600 крупномеров

1 февраля 2023, 15:32
Фото: 1MI
В том числе шаровидные ивы, берёзы, ели и рябины.

Скоро в микрорайоне Московка-2  появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь ФОК составит чуть больше 5000 квадратных метров. Объект возводится с использованием государственно-частного партнерства в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Накануне, после повторного обследования участка, городская зелёная комиссия согласовала подрядчику ООО «Арт-ремстрой» снос 209 деревьев, попадающих в пятно застройки.

Однако взамен, в рамках программы компенсационного озеленения, подрядная организация высадит в Ленинском округе в три раза больше деревьев - 627 крупномеров (201 иву шаровидную, 150 берез, 150 сосен, 70 лиственниц, 30 елей и 26 рябин), а по периметру спортивного комплекса - 13 елей и рябин, кустарники пузыреплодника и газон на площади 6700 квадратных метров.

#Деревья#Посадка деревьев#Мэрия
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