В Омске переименуют остановку, названную в честь компании-банкрота

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
На днях в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — название остановки общественного транспорта в Городке Нефтяников, на улице Нефтезаводская. Сейчас она называется «Нефтехимавтоматика», но есть мнение, что это уже неактуально.
Все дело в том, что Омский опытно-промышленный завод «Нефтихимавтоматика», располагавшийся в одном из зданий на Нефтезаводской, обанкротился в 2017 году. Принадлежавшее ему здание купило ООО «Автоматика-Сервис», занимающее и соседний дом — совсем рядом с остановкой. Теперь эта фирма предложила переименовать остановку в свою честь и получила поддержку топонимической комиссии, а потом и городской администрации.
— В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 2 Решения Омского Городского совета от 26.02.2013 наименования остановочных пунктов должны быть максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами, — говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении Города55.
Теперь администрация предлагает Городскому совету принять решение о переименовании. Сначала предложение обсудят в комитете, а окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского парламента.