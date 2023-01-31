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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Омске переименуют остановку, названную в честь компании-банкрота

31 января 2023, 10:36
Фото: 1MI
иллюстрация
Такое предложение обсудят в городском парламенте.

На днях в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — название остановки общественного транспорта в Городке Нефтяников, на улице Нефтезаводская. Сейчас она называется «Нефтехимавтоматика», но есть мнение, что это уже неактуально.

Все дело в том, что Омский опытно-промышленный завод «Нефтихимавтоматика», располагавшийся в одном из зданий на Нефтезаводской, обанкротился в 2017 году. Принадлежавшее ему здание купило ООО «Автоматика-Сервис», занимающее и соседний дом — совсем рядом с остановкой. Теперь эта фирма предложила переименовать остановку в свою честь и получила поддержку топонимической комиссии, а потом и городской администрации.

— В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 2 Решения Омского Городского совета от 26.02.2013 наименования остановочных пунктов должны быть максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами, — говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении Города55.

Теперь администрация предлагает Городскому совету принять решение о переименовании. Сначала предложение обсудят в комитете, а окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского парламента.

#Николай Эйхвальд#Новости#Город#Городской Совет
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