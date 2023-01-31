В Омске переименуют остановку, названную в честь компании-банкрота

Все дело в том, что Омский опытно-промышленный завод «Нефтихимавтоматика», располагавшийся в одном из зданий на Нефтезаводской, обанкротился в 2017 году. Принадлежавшее ему здание купило ООО «Автоматика-Сервис», занимающее и соседний дом — совсем рядом с остановкой. Теперь эта фирма предложила переименовать остановку в свою честь и получила поддержку топонимической комиссии, а потом и городской администрации.