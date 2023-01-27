Суд решил пока не банкротить омскую компанию «Юнигаз»

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Арбитражный суд Омской области вынес определение по иску о признании несостоятельным должником ООО «Юнигаз» — местной компании, владеющей сетью АЗС. Как уже писал Город55, у этого ООО появился целый ряд непримиримых кредиторов. 25 января в суде был рассмотрен иск «Рекламно-производственной компании» из Новосибирска, которой «Юнигаз» задолжал 334 тысячи рублей.
Судья констатировал, что истец не подал документы, подтверждающие, что копия иска направлена ответчику. Поэтому он оставил заявление, дав «Рекламно-производственной компании» время до 15 февраля, чтобы исправиться.
Другие кредиторы «Юнигаза», заявившие о своем желании его обанкротить, — «Сбербанк», ВТБ, крупная омская компания «Максима», которая занимается оптовой торговлей топливом. Впрочем, полной уверенности в том, что они будут подавать иски, нет: заявления такого рода могут быть простой попыткой надавить на должника.