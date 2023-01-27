Суд решил пока не банкротить омскую компанию «Юнигаз»

Другие кредиторы «Юнигаза», заявившие о своем желании его обанкротить, — «Сбербанк», ВТБ, крупная омская компания «Максима», которая занимается оптовой торговлей топливом. Впрочем, полной уверенности в том, что они будут подавать иски, нет: заявления такого рода могут быть простой попыткой надавить на должника.