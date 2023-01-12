Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Сбербанк тоже решил обанкротить омскую компанию «Юнигаз»

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
иллюстрация
В конце года о таком же намерении объявил ВТБ.

Все длиннее становится список непримиримых кредиторов омской компании «Юнигаз». Эта фирма, владеющая сетью АЗС, находится в сложном финансовом положении, и в последние дни прошлого года мы писали, что ВТБ заявил о намерении ее обанкротить.

Сегодня, 12 января, с аналогичным заявлением выступил Сбербанк. Кроме того, в списке кредиторов «Юнигаза» ООО «Рекламно-производственная компания» из Новосибирска и ООО «Максима» из Омска. Последняя компания с годовым доходом в два миллиарда рублей «прописана» в самом центре Омска и занимается оптовой торговлей топливом. Интересно, что 9 января ВТБ заявило о намерении обанкротить и «Максиму» тоже.

 

Пахнет бензином. Банк «ВТБ» решил обанкротить омскую компанию «Юнигаз»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Омск#Банкротство
Подпишитесь
«Просто мне сильно завидуют»: омская стримерша «Кипишная» — об ажиотаже вокруг себя
Сегодня, 04:34
Директор «Первого городского» прокомментировал ситуацию на телеканале
Сегодня, 06:28
Экс-глава омской полиции: «Главная достопримечательность Омска — это интимные салоны»
Сегодня, 04:09
Омская стримерша «Кипишная» напала на хоккейную команду, игравшую возле ее дома
Сегодня, 07:17
В Омске открыли вакансию помощника в министерство с окладом в 12 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове
Сегодня, 03:30