Сбербанк тоже решил обанкротить омскую компанию «Юнигаз»

Сегодня, 12 января, с аналогичным заявлением выступил Сбербанк. Кроме того, в списке кредиторов «Юнигаза» ООО «Рекламно-производственная компания» из Новосибирска и ООО «Максима» из Омска. Последняя компания с годовым доходом в два миллиарда рублей «прописана» в самом центре Омска и занимается оптовой торговлей топливом. Интересно, что 9 января ВТБ заявило о намерении обанкротить и «Максиму» тоже.