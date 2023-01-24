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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Омская художница пожаловалась в соцсетях на кражу работ в коммерческих целях

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Картины омички Лады Полехиной разлетелись по маркетплейсам всего мира без ее согласия.

Омская художница Лада Полехина опубликовала у себя на странице в соцсетях жалобу на то, что ее работы разошлись по сети Интернет и используются на товарах, продающихся как онлайн, так и просто в магазинах.

«Тот момент, когда меня без меня женили и на Озоне появляются товары с моими рисунками, а я и не в курсе… Хорошо что мои работы знают и прислали ссылки на товары. Короче, если что, я разрешения на это не давала. У продавца, конечно, спросила вопрос:"А какого, собственно, Хемингуэя». Может ответит, может нет.  <…> Я уж молчу про бесконечные сайты, по которым расползлись картинки и портреты. Где-то подписаны, где-то нет. На Алиэкспрессе обложки на паспорт, в каком-то магазине подарков в Москве плакаты и тетради… налетай торопись покупай живопись!», — сообщила омичка.

Сильнее всего художницу обидело не нарушение авторского права, к такому она привыкла, встречала свои работы в совсем неожиданных местах, вроде растяжек на витринах петербуржских магазинов. Больше всего Ладу расстроило, что ее работы напечатаны в «мелком» разрешении, что искажает восприятие изображения.

Фото: скриншот со страницы Лады Полехиной
#Дарья Зыкова#Омск#Соцсети#Жалобы#Авторское право#Интернет-торговля#Общество#Новости
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