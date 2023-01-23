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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

В омском доме инвалидов и престарелых появилось интернет-кафе

Сегодня, 03:26
Фото: Министерство труда и социального развития Омской области
Пожилых людей научат пользоваться социальными сетями, мессенджерами и расскажут как уберечь себя от кибермошенничества

В Нежинском геронтологическом центре появилось интернет-кафе, сообщает министерство труда и социального развития Омской области. Постояльцы учреждения уже посетили первое занятие.

Занятия проходят ежедневно на базе культурно-досугового комплекса Нежинского геронтологического центра. Время занятий – 1 час. Пожилые постояльцы прошли специальное анкетирование и выбрали интересующие направления. Специалисты социально-реабилитационного отделения центра сформировали группы участников программы обучения. Освоить навыки интернет-пользователя пожилые люди смогут на компьютерах, смартфонах и планшетах. На занятиях специалисты Нежинского геронтологического центра расскажут пенсионерам о регистрации в социальных сетях, пользовании мессенджерами и поисковыми системами.

По словам специалистов Нежинского геронтологического центра, в рамках обучения запланированы индивидуальные занятия. Пожилым людям расскажут о видах и формах кибермошенничества, а также способах защиты от него.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Интернет
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