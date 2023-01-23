В омском доме инвалидов и престарелых появилось интернет-кафе

Занятия проходят ежедневно на базе культурно-досугового комплекса Нежинского геронтологического центра. Время занятий – 1 час. Пожилые постояльцы прошли специальное анкетирование и выбрали интересующие направления. Специалисты социально-реабилитационного отделения центра сформировали группы участников программы обучения. Освоить навыки интернет-пользователя пожилые люди смогут на компьютерах, смартфонах и планшетах. На занятиях специалисты Нежинского геронтологического центра расскажут пенсионерам о регистрации в социальных сетях, пользовании мессенджерами и поисковыми системами.