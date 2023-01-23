В омском доме инвалидов и престарелых появилось интернет-кафе

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Нежинском геронтологическом центре появилось интернет-кафе, сообщает министерство труда и социального развития Омской области. Постояльцы учреждения уже посетили первое занятие.
Занятия проходят ежедневно на базе культурно-досугового комплекса Нежинского геронтологического центра. Время занятий – 1 час. Пожилые постояльцы прошли специальное анкетирование и выбрали интересующие направления. Специалисты социально-реабилитационного отделения центра сформировали группы участников программы обучения. Освоить навыки интернет-пользователя пожилые люди смогут на компьютерах, смартфонах и планшетах. На занятиях специалисты Нежинского геронтологического центра расскажут пенсионерам о регистрации в социальных сетях, пользовании мессенджерами и поисковыми системами.
По словам специалистов Нежинского геронтологического центра, в рамках обучения запланированы индивидуальные занятия. Пожилым людям расскажут о видах и формах кибермошенничества, а также способах защиты от него.