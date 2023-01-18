Сыграла на доверии. В Омской области осудили мошенницу, обманувшую свекровь
Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
Ущерб составил больше четырехсот тысяч
Полтора года колонии получила жительница Омской области за похищение автомобиля
Кормиловский районный суд вынес приговор местной жительнице, совершившей мошенничество в крупном размере. Женщина обманула мать своего сожителя и похитила у потерпевшей автомобиль
На минувшей неделе Кормиловский районный суд отправил за решетку местную жительницу за мошенничество. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба суда. Три года назад фигурантка уголовного дела обманула мать своего сожителя и похитила у потерпевшей автомобиль «Mercedes». Сумма ущерба составила 410 тысяч рублей.
Установлено, что подсудимая, воспользовалась тем, что сына потерпевшей положили в больницу с тяжелым заболеванием. Обвиняемая сыграла на доверии, рассказывая потерпевшей о необходимости покупки дорогих лекарств, и обманным путем завладела машиной и документами на транспортное средство.
На суде обвиняемая свою вину не признала. Пояснила, что приобрела автомобиль на собственные деньги. Несмотря на это суд получил доказательства хищения имущества и злоупотребления доверием.
С учетом смягчающих обстоятельств обвиняемой вынесли приговор в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.