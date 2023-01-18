Сыграла на доверии. В Омской области осудили мошенницу, обманувшую свекровь

На минувшей неделе Кормиловский районный суд отправил за решетку местную жительницу за мошенничество. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба суда. Три года назад фигурантка уголовного дела обманула мать своего сожителя и похитила у потерпевшей автомобиль «Mercedes». Сумма ущерба составила 410 тысяч рублей.