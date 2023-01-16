В Омске закроют Городскую избирательную комиссию

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Омске сейчас происходит ликвидация Городской избирательной комиссии. Процесс был официально запущен еще в октябре 2021 года, когда было подано заявление о ликвидации юридического лица. В октябре 2022-го соответствующее решение было принято Омским городским советом.
— По результатам проведенной независимой антикоррупционной экспертизы замечаний и предложений к проекту постановления не поступило, — уточняет в пояснительной записке управляющий делами мэрии. — По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено.
Городской избирком прекратит свое существование из-за принятия нового федерального закона. Полномочия муниципальных избирательных комиссий по всей стране сейчас переходят к территориальным избирательным комиссиям, и Омск не мог стать исключением.
В связи с этим процессом происходит изменение границ избирательных участков, в отдельных случаях достаточно заметное. От одного участка к другому переходят целые группы домов и садоводческих товариществ.
«Строку „Улица Молодежная“ после цифр „39“ дополнить цифрами „39а“, после цифр „82“ дополнить цифрами „82а“, после цифр „96“ дополнить цифрами „96а“, после цифр „112“ дополнить цифрами „112/2, 114“, после цифр „118“ дополнить цифрами „118а“, цифры „67“, „76а“ исключить», — такого рода пассажами заполнены 20 с лишним страниц проекта постановления.
Все эти изменения объясняются необходимостью «гарантировать избирательные права и право на участие в референдумах граждан Российской Федерации».