Приставы вмешались в «квартирный вопрос». Омичка не оформила на ребенка часть жилья

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Пресс-служба ФССП Омской области сообщила, что в Горьковском районе прокуратуре пришлось подавать иск на мать, которая не оформляла часть жилья в долевую собственность на сына.
Жилье семья купила с участием средств материнского капитала, но 21-летняя собственница по какой-то причине не вписывала в долевую собственность ребенка, как положено по закону. В ходе прокурорской проверки факт нарушения закона выявился, и правоохранители подали на жительницу Горьковского района иск. Суд иск удовлетворил, обязав женщину оформить приобретенное жилье в долевую собственность совместно с несовершеннолетним. Но даже это не заставило мать двоих детей переоформить жилье правильно.
Только меры по взысканию исполнительского сбора и предупреждению о грядущем административном деле заставили жительницу Омской области привести документы в порядок.