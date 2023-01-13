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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Приставы вмешались в «квартирный вопрос». Омичка не оформила на ребенка часть жилья

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области ребенок остался без долевой собственности после покупки дома

Жилье на маткапитал купили, а сына в дом собственником не вписали. Приставам Омской области пришлось заставлять женщину заниматься оформлением документов.

Пресс-служба ФССП Омской области сообщила, что в Горьковском районе прокуратуре пришлось подавать иск на мать, которая не оформляла часть жилья в долевую собственность на сына.

Жилье семья купила с участием средств материнского капитала, но 21-летняя собственница по какой-то причине не вписывала в долевую собственность ребенка, как положено по закону. В ходе прокурорской проверки факт нарушения закона выявился, и правоохранители подали на жительницу Горьковского района иск. Суд иск удовлетворил, обязав женщину оформить приобретенное жилье в долевую собственность совместно с несовершеннолетним. Но даже это не заставило мать двоих детей переоформить жилье правильно.

Только меры по взысканию исполнительского сбора и предупреждению о грядущем административном деле заставили жительницу Омской области привести документы в порядок.

Жительница Омской области получила маткапитал и пособия на фиктивного ребенка
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Суд#Дети#Новости#Омская область#Горьковский район#УФССП#Материнский капитал#Долевая собственность#Жилье
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