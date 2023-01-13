Приставы вмешались в «квартирный вопрос». Омичка не оформила на ребенка часть жилья

Жилье семья купила с участием средств материнского капитала, но 21-летняя собственница по какой-то причине не вписывала в долевую собственность ребенка, как положено по закону. В ходе прокурорской проверки факт нарушения закона выявился, и правоохранители подали на жительницу Горьковского района иск. Суд иск удовлетворил, обязав женщину оформить приобретенное жилье в долевую собственность совместно с несовершеннолетним. Но даже это не заставило мать двоих детей переоформить жилье правильно.