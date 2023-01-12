От губернатора до сельского депутата: кого выберут в Омске в наступившем году

Начавшийся год не только календарный, но и электоральный, например. По всей России будут выбирать представителей власти – и законодательной, и исполнительной. Безусловно, это выглядит скромно на фоне марта-2024, когда в нашей стране будут выбирать президента (причем свою кандидатуру теоретически сможет выдвинуть даже Владимир Путин). Но электоральный 2023-й все же заслуживает интереса.
Итак, выбирать будут по всей стране глав регионов, глав районов, депутатов разных уровней. И Омская область не останется в стороне.
Депутаты в районах
Уже скоро, 12 марта, пройдут выборы в двух районах Омской области – в Калачинском и Шербакульском. Важное уточнение: в обоих случаях выборы дополнительные. Кто-то из депутатов, избранных на основных выборах, мог еще до конца своей пятилетки отказаться от мандата или потерять его по внешним причинам, и теперь надо выбирать нового, который досидит до конца срока.
В Калачинском районе будут выбирать депутата совета Калачинского городского поселения по одномандатному избирательному округу №11. В Шербакульском районе будут выбирать сразу двух депутатов районного совета – по Шербакульскому и Новоскатовскому одномандатным избирательным округам.
На Единый день голосования, 10 сентября, планы еще более масштабные: выбирать будут одного депутата Нововаршавского райсовета, одного – Русско-Полянского райсовета, депутатов Тюкалинского городского поселения (одного), Ольгинского поселения в Полтавском районе, Ключевского поселения в Омском районе и Сосновского в Азовском (по одному), а также весь созыв Совета Знаменского поселения.
Для справки: районные советы сейчас не только принимают изменения в устав района и утверждают годовые бюджеты, но и выбирают местного главу исполнительной власти (главу района), так что ставки в этих масштабах достаточно высоки.
Кстати о главах
Главы районов избираются тоже на пять лет, и в 2023-м истекают сроки сразу у троих. Показатель ниже среднего: в Омской области 32 района, так что среднее значение – шесть с лишним. Наиболее «урожайными» в этом смысле станут далекий 2026-й (будут выбирать 11 глав) и чуть более близкий 2025 (девять глав).
18 декабря 2018 года в нашем регионе выбрали Михаила Болтрика (Горьковский район), Владимира Шефера (Нововаршавский) и Александра Милашенко (Полтавский). Для первых двух это был первый срок, а вот Милашенко руководит районом уже 15 лет. Впрочем, избрание (или переизбрание, что на этом уровне случается очень часто) пройдет максимально незаметно для местных жителей: райсовет все проделает на очередном или внеочередном заседании. Триумф «многоступенчатой демократии» без участия основного электората и Избиркома, без дополнительных затрат из бюджета.
Два главных парламента
Нынешним созывам Законодательного собрания Омской области и Омского городского совета ещё работать и работать – до 2026 и 2027 годов соответственно. Впрочем, необходимость дополнительных выборов иногда возникает самым непрогнозируемым образом. Например, в Горсовете шестого созыва досрочно прекратили свои полномочия целых девять депутатов (почти каждый четвертый). Трое переехали, двое были избраны в парламент более высокого уровня (региональное Заксобрание), один перешел работать в областное правительство, еще один добровольно сдал мандат и вскоре тоже получил работу в исполнительной власти. С одного полномочия сняли «по особым условиям», а один депутат умер.
Будем надеяться, что нынешние созывы отработают свое без происшествий. Если же места будут каким-то образом освобождаться, по закону, дополнительные выборы должны назначаться на Единый день голосования – второе воскресенье сентября. Объявить о выборах надо не раньше, чем за 100 дней, и не позже, чем за 90 (в случае Заксобрания), и не раньше, чем за 90, и не позже, чем за 80 (в случае Горсовета). В нашем случае это июнь. Если мандат освободился позже, выборы пройдут уже в следующем году.
Исключение только одно, и оно абсолютно теоретическое:
- Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий законодательный орган субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального образования остались в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, - объяснили Городу55 в пресс-службе Избиркома Омской области.
«Неправомочный состав» - это меньше двух третей, то есть меньше 27 депутатов из 40.
Губернатор
Ну и самое главное. Мы все помним, как в Омской области самым внезапным образом появился новый губернатор. До того момента большинство из нас об этом человеке ничего не слышало. В СМИ появлялись интересные детали биографии, в социальных сетях мелькали фото целой группы новых губернаторов-«технократов», назначенных «исполняющими обязанности» до ближайшего голосования. На этих фото было заметно явное, хотя и неуловимое сходство (или нам тогда так казалось?).
Так вот: уже прошло пять с лишним лет. В сентябре 2023 года будут выбирать глав целой обоймы регионов – и это в основном те регионы, где президентские назначенцы правят первый срок. В Сибири и на Дальнем Востоке - Амурская, Магаданская, Новосибирская, Тюменская и Омская области, Алтайский край, Кузбасс, Хакасия, Якутия, Красноярский край и Приморье. На западе - Воронежская, Ивановская, Нижегородская, Самарская области, Орловщина и Псковщина. Еще есть Ямало-Ненецкий автономный округ, но там главу до сих пор выбирают местные депутаты.
Пройдут выборы в Единый день голосования, 10 сентября. О них пока почти ничего не известно, начиная с состава участников. Будет ли участвовать Александр Бурков? Да, если это одобрят в Москве. Будет ли участвовать кандидат-коммунист? В прошлый раз его не было, и за интригу отвечал некто Антон Дрязгов из «Партии Роста», а вместе с ним – один либерал-демократ и один профессор СибАДИ.
Известен только бюджет – 700 миллионов рублей. Это в два с лишним раза больше, чем пять лет назад, что наталкивает на мысль о запланированном втором туре. Но с технической точки зрения такое трудно представить: и потенциала для ожесточенной политической борьбы на этом уровне не видно, и настолько уверенное планирование само по себе вызывает сомнения.
Дополнительная информация появится весной. Вполне возможно, что те губернаторы, сроки которых истекают, уйдут в отставку по собственному желанию и будут назначены «исполняющими обязанности» до выборов. Многие эксперты уверенно предполагают весенний «губернаторопад», в котором может принять участие и Александр Бурков.
Следующий этап, на котором ясности прибавится, - июль. Не позже, чем через 20 дней после официальной публикации решения о назначении выборов (то есть не позже 6 июля), закончится прием документов для выдвижения кандидатов. Потом с 16 по 26 июля от соискателей будут принимать основную документацию. Теоретически даже после этого возможны сюрпризы. Их не было на выборах-2018, а вот в 2015 году основной оппонент официального кандидата, коммунист Виктор Денисенко, дисквалифицированный облизбиркомом, был возвращен в список Верховным судом 28 августа – всего за две недели до голосования.
Вывод из всего вышесказанного прост: за электоральными событиями стоит следить – даже до марта-2024 может произойти что-то интересное. Посмотрим, что это будет.