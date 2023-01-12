От губернатора до сельского депутата: кого выберут в Омске в наступившем году

Будем надеяться, что нынешние созывы отработают свое без происшествий. Если же места будут каким-то образом освобождаться, по закону, дополнительные выборы должны назначаться на Единый день голосования – второе воскресенье сентября. Объявить о выборах надо не раньше, чем за 100 дней, и не позже, чем за 90 (в случае Заксобрания), и не раньше, чем за 90, и не позже, чем за 80 (в случае Горсовета). В нашем случае это июнь. Если мандат освободился позже, выборы пройдут уже в следующем году.