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В Омской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Единственная дисциплина, по которой не будет олимпиады, — это итальянский язык.

После новогодних каникул в Омской области начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников, сообщает облправительство.

Первые предметы — французский и немецкий языки, искусство. Последним будет технология. Всего 23 дисциплины, в нашем регионе не проводят лишь итальянский язык. Этапы олимпиад пройдут до 22 февраля.

Ежегодно участие принимают более 70 тысяч школьников. Почти каждый шестой попадает на муниципальный этап. В этом году на регионе покажут свои знания свыше двух тысяч детей.

«Успешное участие и статус победителя и призёра всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой вуз по профильному направлению без вступительных экзаменов», — пояснила первый замминистра образования области Лариса Жукова.

Состав региональной сборной для всероссийского этапа олимпиады станет известен в марте 2023 года.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Школа#Олимпиада
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