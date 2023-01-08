В Омской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

После новогодних каникул в Омской области начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников, сообщает облправительство.
Первые предметы — французский и немецкий языки, искусство. Последним будет технология. Всего 23 дисциплины, в нашем регионе не проводят лишь итальянский язык. Этапы олимпиад пройдут до 22 февраля.
Ежегодно участие принимают более 70 тысяч школьников. Почти каждый шестой попадает на муниципальный этап. В этом году на регионе покажут свои знания свыше двух тысяч детей.
«Успешное участие и статус победителя и призёра всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой вуз по профильному направлению без вступительных экзаменов», — пояснила первый замминистра образования области Лариса Жукова.
Состав региональной сборной для всероссийского этапа олимпиады станет известен в марте 2023 года.