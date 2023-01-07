В Омской области строят детсад с теплым полом

На данный момент детсад готов на 65%. Как рассказали в региональном минстрое, работы не прекращались даже в праздничные дни. На первом этаже рабочие занимаются облицовкой и покраской стен в санузлах, утепляются перекрытия этажей, почти полностью готовы электросети. Известно, что в санузлах смонтирован теплый пол, степень подогрева которого можно будет регулировать отдельно в каждой группе.