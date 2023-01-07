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В Омской области строят детсад с теплым полом

Сегодня, 09:20
Фото: Татьяна Алексютина / 1MI
иллюстрация
Работы в Большеречье не останавливались и в праздничные дни.

В одном из райцентров Омской области сейчас достраивают детский сад. Новое учреждение, рассчитанное на 101 ребенка, откроет свои двери в Большеречье. Строят его в рамках национального проекта «Демография».

На данный момент детсад готов на 65%. Как рассказали в региональном минстрое, работы не прекращались даже в праздничные дни. На первом этаже рабочие занимаются облицовкой и покраской стен в санузлах, утепляются перекрытия этажей, почти полностью готовы электросети. Известно, что в санузлах смонтирован теплый пол, степень подогрева которого можно будет регулировать отдельно в каждой группе.

#Николай Эйхвальд#Строительство#Новости#Строительство детских садов
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