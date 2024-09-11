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Строительство детских садов

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Денег нет: омским депутатам предложили отложить строительство 6 детских садов
11 сентября, 08:08
Соляная пещера и зал для аэробики. В Омске появится новый современный детский сад
О проекте нового детского сада в ЖК «Снегири» рассказал мэр города Сергей Шелест, известно, что учреждение будет рассчитано на 290 мест.
19 июля, 13:28
2023
Документы уже подписаны. В Омске введен в эксплуатацию новый детский сад
Управление Росреестра по Омской области поставило детский сад в Амурском поселке на кадастровый учет и зарегистрировало права на него.
5 сентября 2023, 13:25
В Омске «заморозили» строительство детского сада на Завертяева
Дошкольное учреждение должны были сдать в мае 2024 года.
20 мая 2023, 10:28
В Большеречье в Омской области достраивают детский сад для 101 ребенка
Дошкольное учреждение планируют открыть в мае.
22 марта 2023, 05:00
В Омске на Завертяева начали строить первый в микрорайоне детский сад
Рабочие готовят стройплощадку и завозят оборудование.
11 января 2023, 08:11
В Омской области строят детсад с теплым полом
Работы в Большеречье не останавливались и в праздничные дни.
7 января 2023, 09:20

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