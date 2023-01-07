Две машины, 10 человек: в Омской области произошло крупное ДТП

В пресс-службе Управления МЧС по Омской области рассказали о ДТП, которое произошло сегодня, 7 января, в Марьяновском районе, на 762-м километре федеральной автотрассы Р-254. По данным ведомства, столкнулись два автомобиля, легковой и грузовой. Спасателям пришлось деблокировать человека, оставшегося в одной из этих машин.