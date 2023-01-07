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Две машины, 10 человек: в Омской области произошло крупное ДТП

Сегодня, 11:38
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
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Одного из пострадавших спасателям пришлось извлекать из машины.

В пресс-службе Управления МЧС по Омской области рассказали о ДТП, которое произошло сегодня, 7 января, в Марьяновском районе, на 762-м километре федеральной автотрассы Р-254. По данным ведомства, столкнулись два автомобиля, легковой и грузовой. Спасателям пришлось деблокировать человека, оставшегося в одной из этих машин.

— Всего в двух автомобилях было 10 человек, — уточнили в МЧС. — Все взрослые. Их состояние сейчас оценивают медики.

В обстоятельствах случившегося теперь будут разбираться специалисты.

#Николай Эйхвальд#Происшествия#Новости#ДТП#ГУ МЧС по Омской области
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