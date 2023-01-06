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Снова прививки? Омичей предупреждают о возможном заражении корью

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре опасаются, что в наш регион может быть завезена эта очень заразная инфекция.

Омичей предупреждают о возможном появлении, казалось, уже забытой инфекции — кори. По мнению сотрудников областного Роспотребнадзора, ее могут завезти в регион из соседних городов.

«Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100% случаев.
Инкубационный период до 21 дня.
Основная опасность кори заключается в высокой частоте и тяжести осложнений (отит, энцефалит, пневмония), включая летальные исходы», — пугают в ведомстве и рекомендуют прививаться.
#Анна Микула#Общество#Город#Статистика#Омск#Омская область
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