Снова прививки? Омичей предупреждают о возможном заражении корью

В Роспотребнадзоре опасаются, что в наш регион может быть завезена эта очень заразная инфекция.

Омичей предупреждают о возможном появлении, казалось, уже забытой инфекции — кори. По мнению сотрудников областного Роспотребнадзора, ее могут завезти в регион из соседних городов. «Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100% случаев.

Инкубационный период до 21 дня.

Основная опасность кори заключается в высокой частоте и тяжести осложнений (отит, энцефалит, пневмония), включая летальные исходы», — пугают в ведомстве и рекомендуют прививаться.