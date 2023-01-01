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Новогодняя ночь в Омской области прошла без серьезных происшествий

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
Тем не менее, экстренные службы продолжат работать в установленном режиме до конца января.

В то время, как большинство омичей отдыхают и отмечают долгожданные новогодние праздники, все экстренные службы города начеку.

К примеру, увеличено количество полицейских патрулей на улицах.

«Прошедшая новогодняя ночь в Омской области прошла без каких-либо серьезных происшествий, на массовых мероприятиях инцидентов не допущено», — рассказали пресс-службе министерства региональной безопасности.

Также сообщается, что экстренные службы Омской области продолжат работу в усиленном режиме до конца январских каникул.

Если вы попали в трудную ситуацию или стали свидетелями ЧП, необходимо позвонить по номеру «112».

 

#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Анна Микула
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