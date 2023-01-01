Новогодняя ночь в Омской области прошла без серьезных происшествий

В то время, как большинство омичей отдыхают и отмечают долгожданные новогодние праздники, все экстренные службы города начеку.
К примеру, увеличено количество полицейских патрулей на улицах.
«Прошедшая новогодняя ночь в Омской области прошла без каких-либо серьезных происшествий, на массовых мероприятиях инцидентов не допущено», — рассказали пресс-службе министерства региональной безопасности.
Также сообщается, что экстренные службы Омской области продолжат работу в усиленном режиме до конца январских каникул.
Если вы попали в трудную ситуацию или стали свидетелями ЧП, необходимо позвонить по номеру «112».