Новый год в Омскую область пришел вместе с трескучими морозами. По данным Обь-Иртышского УГМС, минувшей ночью на севере региона температура опускалась до минус 36 градусов. Впрочем, это продлится недолго.
1 января днем будет еще холодно -16...-21, а по северу до -28.
В ночь на 2 января синоптики грозят похолоданием до -28...-30 в регионе в целом и до -37 градусов на севере Омской области.
Зато днем 2 января обещают существенное потепление до -8...-13 градусов.
Еще комфортнее станет на улице 3 января: ночью -9...-14, днем -4...-9 градусов. Самое время гулять!