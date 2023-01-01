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До минус 37 градусов. Новый 2023 год в Омской области начнется с морозов

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI
Такой прогноз дают синоптики.

Новый год в Омскую область пришел вместе с трескучими морозами. По данным Обь-Иртышского УГМС, минувшей ночью на севере региона температура опускалась до минус 36 градусов. Впрочем, это продлится недолго.

1 января днем будет еще холодно -16...-21, а по северу до -28. 

В ночь на 2 января синоптики грозят похолоданием до -28...-30 в регионе в целом и до -37 градусов на севере Омской области.

 Зато днем 2 января обещают существенное потепление до -8...-13 градусов.

Еще комфортнее станет на улице 3 января: ночью -9...-14, днем -4...-9 градусов. Самое время гулять!

#Анна Микула#Общество#Город#Омск#Омская область
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