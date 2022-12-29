Сотрудники ОНПЗ вновь сдали кровь для пациентов омских больниц

Кроме того, предприятие ежегодно оказывает поддержку системе здравоохранения региона: приобретает для учреждений как средства индивидуальной защиты, так и медицинское оборудование. Так, в октябре этого года ОНПЗ отправил в больницы и поликлиники Омской области более 48 тысяч наборов реагентов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции. Помощь Омского НПЗ позволила медикам своевременно выявлять заболевания у пациентов.