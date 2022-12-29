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Сотрудники ОНПЗ вновь сдали кровь для пациентов омских больниц

Сегодня, 08:18
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
Перед Новым годом на предприятии прошла традиционная добровольческая акция «День донора».

«День донора» на Омском нефтеперерабатывающем заводе проводится регулярно с 2017 года и находит среди сотрудников большой отклик: каждый раз в ней участвуют более 2000 сотрудников «Газпромнефть-ОНПЗ» и дочерних организаций. Для волонтеров регулярное донорство — это доступный каждому способ спасти чью-то жизнь.

Очередная акция состоялась накануне 2023 года. Участники пришли в медицинские пункты для сдачи компонентов крови, которые отправятся в городские больницы нуждающимся пациентам.

На Омском НПЗ «День донора» проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» в сотрудничестве с Центром крови Омской области.

Кроме того, предприятие ежегодно оказывает поддержку системе здравоохранения региона: приобретает для учреждений как средства индивидуальной защиты, так и медицинское оборудование. Так, в октябре этого года ОНПЗ отправил в больницы и поликлиники Омской области более 48 тысяч наборов реагентов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции. Помощь Омского НПЗ позволила медикам своевременно выявлять заболевания у пациентов.

На ОНПЗ также действуют и другие социальные проекты: «Письмо Деду Морозу», «Мастерская добра», экологические акции по озеленению и уборке городских территорий.

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#Омск#Омская область#Общество
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