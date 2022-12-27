Итоги года. Правозащитница рассказала, почему выросло число арестов в России

Реальность в контексте закона о фэйках нова не только для простых граждан, но и для судов. Кого-то приговаривают на 8,5 лет колонии, а чьи-то дела судьи возвращают следствию за недостаточностью обстоятельств. Суды пытаются разобраться в новых реалиях законов. Можно рассматривать статью о фейках, как инструмент «воспитания» общества, чтобы люди думали, прежде чем что-то написать в соцсетях или репостнуть, но, по мнению Евы Меркачевой, под эту статью можно подводить только тех, у кого действительно есть аудитория, кто профессионально занимается распространением информации, а не обычных кочегаров, шоферов и продавщиц. Пока же любое эмоциональное высказывание рискует стать подсудным делом, границ у этого в законе нет.