Итоги года. Правозащитница рассказала, почему выросло число арестов в России

«Новые известия» исследовали громкие аресты и побеседовали с правозащитницей Евой Меркачевой о том, как работал маховик правосудия в 2022 году. За одно только первое полугодие суды подтвердили ограничение свободы на время следствия на тысячу раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Наиболее обсуждаемыми в этом году оказались аресты и приговоры для хакерских группировок, госизменщиков, финансовых махинаторов в учебных и научных организациях, а также для распространителей фэйков.
Ева Меркачева считает, что такая подборка «нашумевших» поводов говорит об усилении внимания к инфопространству. Сейчас мы живем в особых условиях, практически, в новой реальности, а потому государство нуждается в усилении контроля.
Реальность в контексте закона о фэйках нова не только для простых граждан, но и для судов. Кого-то приговаривают на 8,5 лет колонии, а чьи-то дела судьи возвращают следствию за недостаточностью обстоятельств. Суды пытаются разобраться в новых реалиях законов. Можно рассматривать статью о фейках, как инструмент «воспитания» общества, чтобы люди думали, прежде чем что-то написать в соцсетях или репостнуть, но, по мнению Евы Меркачевой, под эту статью можно подводить только тех, у кого действительно есть аудитория, кто профессионально занимается распространением информации, а не обычных кочегаров, шоферов и продавщиц. Пока же любое эмоциональное высказывание рискует стать подсудным делом, границ у этого в законе нет.
Были и громкие освобождения. Вышел на свободу владелец взорвавшейся шахты «Листвяжная», в которой погиб 51 человек, Михаил Федяев, отпустили блогера Хованского, экс-замминиста просвещения Марину Ракову, ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ректора «Шанинки» Сергея Зуева перевели из СИЗО под домашний арест.
Были и случаи, когда правозащитники «не успели». Люди с тяжелыми заболеваниями, для которых добивались перевода на домашний арест, проигрывали болезни и сложному документообороту судебной системы. Ева Меркачева рассказала, как изменилась за год работа правозащитных организаций:
«Конечно, в 2022 году стало сложнее, потому что период такой тяжелый и всем было не до многих наших просьб. Но тем не менее, если правозащитная организация имеет какую-то определенную свою тематику и бьет в одну точку, то чего-то можно было достичь и в 2022 году. 2023 год в этом плане будет зависеть от того, как пойдут дела с СВО. Если все прекратится, то тогда можно опять возвращаться к тому, чтобы в полной мере бороться за права людей. Если же нет, то будет сложно это делать», — поделилась она опасениями.
В Омской области за год были обвинения по новой уголовной статье. Но громкими такие дела назвать нельзя, людей штрафуют, но никаких эпохальных задержаний не происходит, на федеральный уровень это не идет. Напомним, когда вышел новый закон, мы подробно рассказывали, как омичам не стать преступниками.