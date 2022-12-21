Омские полицейские нашли виновников разрушения скульптуры на «Зимнем Любинском»

Накануне, 20 декабря, стало известно, что вандалы сломали ледяную скульптуру 12 канала на «Зимнем Любинском». Это был уже второй случай, который произошел с новогодней локацией на улице Музейной. Представители телеканала сообщили, что будут обращаться в полицию.