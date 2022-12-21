Омские полицейские нашли виновников разрушения скульптуры на «Зимнем Любинском»

Накануне, 20 декабря, стало известно, что вандалы сломали ледяную скульптуру 12 канала на «Зимнем Любинском». Это был уже второй случай, который произошел с новогодней локацией на улице Музейной. Представители телеканала сообщили, что будут обращаться в полицию.
Однако в ведомстве рассказали, что фигура сломалась не из-за действий вандалов. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили примерное время, когда все произошло.
По предварительным данным, возле ледяной фигуры активно фотографировались омичи — мать с детьми. В какой-то момент фрагмент скульптуры отломился, но это произошло случайно. Полицейские просят омичей бережнее относиться к праздничным фигурам и декору.