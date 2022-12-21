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Омские полицейские нашли виновников разрушения скульптуры на «Зимнем Любинском»

Сегодня, 02:35
Фото: 1MI
Оказалось, что скульптуру никто намерено не ломал.

Накануне, 20 декабря, стало известно, что вандалы сломали ледяную скульптуру 12 канала на «Зимнем Любинском». Это был уже второй случай, который произошел с новогодней локацией на улице Музейной. Представители телеканала сообщили, что будут обращаться в полицию.

Однако в ведомстве рассказали, что фигура сломалась не из-за действий вандалов. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили примерное время, когда все произошло.

По предварительным данным, возле ледяной фигуры активно фотографировались омичи — мать с детьми. В какой-то момент фрагмент скульптуры отломился, но это произошло случайно. Полицейские просят омичей бережнее относиться к праздничным фигурам и декору.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Вандалы#Скульптура#Новый год
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