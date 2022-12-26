Омский НПЗ поделился своими наработками с Региональной ассоциацией профориентаторов

Напомним, профориентационная программа «Газпромнефть-ОНПЗ» действует в Омске с 2014 года и включает в себя множество проектов на всех уровнях образования. В ней участвуют 13 учебных заведений города, включая базовую кафедру «Газпром нефти» в ОмГТУ. Предприятие с каждым годом расширяет программу подготовки кадров, а также налаживает контакт между школьниками, студентами, преподавателями и экспертами. Все это направлено на развитие у ребят необходимых в отрасли знаний и компетенций, а впоследствии — создание в регионе пула высококлассных специалистов.