Омский НПЗ поделился своими наработками с Региональной ассоциацией профориентаторов

Омский НПЗ «Газпром нефти» рассказал о работе с молодежью в рамках собственной программы подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Современные профориентационные практики Омского НПЗ полностью отвечают потребностям производства и позволяют сформировать будущий кадровый резерв для высокотехнологичных предприятий в сфере нефтепереработки. Участники Региональной ассоциации профориентаторов готовы внедрить наработки ОНПЗ и в свою деятельность.
«Сотрудничество с крупнейшим промышленным предприятием для Региональной ассоциации профориентаторов Омской области очень ценно. Это понимание рынка труда и специфики требований нефтеперерабатывающей отрасли. Те методики, которые использует Омский НПЗ в собственной программе подготовки профессиональных кадров, необходимо включить в целом в региональную систему профориентационной работы. Нужно синхронизировать инженерно-техническую работу с предприятием», — отметила ректор Института развития образования Омской области Марина Сейтмухаметова.
Как заявила в свою очередь заместитель гендиректора Омского НПЗ Маргарита Иванина, предприятие заинтересовано во взаимодействии с омскими профориентаторами.
«Это поможет талантливой омской молодежи осознанно выбрать свое будущее в Омской области», — сказала она.
Напомним, профориентационная программа «Газпромнефть-ОНПЗ» действует в Омске с 2014 года и включает в себя множество проектов на всех уровнях образования. В ней участвуют 13 учебных заведений города, включая базовую кафедру «Газпром нефти» в ОмГТУ. Предприятие с каждым годом расширяет программу подготовки кадров, а также налаживает контакт между школьниками, студентами, преподавателями и экспертами. Все это направлено на развитие у ребят необходимых в отрасли знаний и компетенций, а впоследствии — создание в регионе пула высококлассных специалистов.