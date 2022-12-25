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Пьяная ссора. Омичу дали 15 лет строго режима за жестокое убийство и угрозы

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI
иллюстрация

22-летний омич сел в трюму на 15 лет за убийство в ходе конфликта

Подозреваемый целый год скрывался.

В Омске вынесли приговор за убийство и покушение на убийство двух лиц наездом автомобиля. О вердикте сообщает Следственный комитет. Суд признал виновным 22-летнего Ивана Петренко.

Установлено, 5 декабря 2020 года фигурант отдыхал с друзьями в кафе «Жигули». Женщина из другой компании сделала товарищам замечание, попросила не шуметь. Возник конфликт между обвиняемым и тремя мужчинами, те заступились за омичку. 

Петренко угрожал убить оппонентов. Они же начали переходить дорогу по регулируемому переходу. Фигурант на своем «ВАЗ 21074» начал преследовать мужчин. Двух из них сбил и скрылся с места. Один пострадавший скончался от травм, второй получил средний вред здоровью.

Больше года обвиняемый был в федеральном розыске. Попался в декабре 2021 года. Все это время он прятался по съемным квартирам. Вину не признал, говорит, машину занесло, не справился с управлением. Однако следователи сумели доказать виновность.

Суд приговорил Ивана Петренко к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Убийство#Следственный комитет#Приговор
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