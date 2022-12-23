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С учредителя омской стройфирмы хотят взыскать 3 млн рублей за плохое построенные дома

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Компания возвела дома с нарушением градостроительного законодательства и проектной документации.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Юнистрой». Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения и выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, в 2016 году фигурант уголовного дела построил жилые дома в селе Нижняя Омка с нарушением градостроительного законодательства и проектной документации. Эти дома приобрела администрация Нижнеомского района, чтобы переселить граждан из аварийного жилья.

Администрация района заплатила более 15 млн рублей за 10 квартир в пяти домах. Реальная их стоимость составляет около 12 млн рублей. Строительно-техническая экспертиза показала, что дома представляют угрозу для жильцов.

Фигурант уголовного дела похитил более 3 млн рублей. Свою вину он не признал. Администрация Нижнеомского муниципального района, прокуратурой района к обвиняемому предъявлены исковые требования на сумму 3 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура#Строительство
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