С учредителя омской стройфирмы хотят взыскать 3 млн рублей за плохое построенные дома

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Юнистрой». Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения и выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По версии следствия, в 2016 году фигурант уголовного дела построил жилые дома в селе Нижняя Омка с нарушением градостроительного законодательства и проектной документации. Эти дома приобрела администрация Нижнеомского района, чтобы переселить граждан из аварийного жилья.
Администрация района заплатила более 15 млн рублей за 10 квартир в пяти домах. Реальная их стоимость составляет около 12 млн рублей. Строительно-техническая экспертиза показала, что дома представляют угрозу для жильцов.
Фигурант уголовного дела похитил более 3 млн рублей. Свою вину он не признал. Администрация Нижнеомского муниципального района, прокуратурой района к обвиняемому предъявлены исковые требования на сумму 3 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.