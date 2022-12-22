Подарок для автолюбителей. В Омске заработают сразу две новые радиостанции

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Сегодня, 08:07
Фото: pxhere.com

В Омске появятся две новые радиостанции

В городе начнут работать радиостанции «ПИ ФМ» и «ГПМ Радио».

В Омске появятся две новых радиостанции. Вчера, 21 декабря, Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила победителей конкурса, которые получили право осуществлять наземное эфирное вещание с использованием некоторых радиочастот.

Так, победителями стали ООО «ПИ ФМ» и ООО «ГПМ Радио». Первая радиостанция будет вещать на частоте 91.8 МГц, а вторая — на частоте 92.3 МГц.

«ПИ ФМ» — радиостанция, которая входит в состав медиахолдинга «МКР-Медиа». Впервые вышла в эфир в городе Минусинске Красноярского края. Радиостанция также вещает в таких городах, как Нижневартовск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Кемерово и Братск.

«ГПМ Радио» — холдинг, который объединяет «Авторадио», Радио ENERGY, «Юмор FM», Радио Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Радио Зенит» и Онлайн Радио 101.ru. Филиалы компании работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске и Казани.

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омская область#Радио
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