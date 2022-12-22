Подарок для автолюбителей. В Омске заработают сразу две новые радиостанции

«ПИ ФМ» — радиостанция, которая входит в состав медиахолдинга «МКР-Медиа». Впервые вышла в эфир в городе Минусинске Красноярского края. Радиостанция также вещает в таких городах, как Нижневартовск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Кемерово и Братск.