Почему Шурик — злодей киноленты «Операция «Ы», и кто такой «жулик»?

И почему любимая всему новелла о великовозрастном хулигане Феде из знаменитой, горячо любимой картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — хорошая иллюстрация 127-ой статьи? А Шурик — натуральный «жулик», к которому у современных силовиков возник бы ряд серьёзных вопросов по поводу его пристрастия к суровым методам воспитания?

Почему омичи жалуются на персонал омского филиала автокомпании Crystal Motors? В чём причина противостояния страховых компаний и водителей и как получить заветный для автолюбителей полис ОСАГО? И что грозит беспечному водителю ЗИЛа, который прыгнул за руль в нетрезвом виде (по версии следствия, под наркотиками) и переехал 11-летнего школьника?…

Такие несвязанные, на первый взгляд, между собой вопросы всё же имеют общую — криминальную — подоплёку. И разобраться в подробностях этих и многих других скандальных региональных историй, а также посмотреть на любимые киноленты, сериалы и прочие шедевры мирового искусства с нового ракурса зрители могут в рамках авторского проекта «Основано на реальных событиях. Омск».

Программа выходит в эфир больше двух лет — и на протяжении всего периода существования успешно конкурирует с прочими региональными проектами. Зрительское внимание «Основано» завоёвывает не только в формате телевидения. Материалы, создаваемые в рамках проекта, приковывают к себе пристальное внимание аудитории и на различных интернет-площадках: в частности, официальном сайте «12 канала» и YouTube. Об этом говорят рейтинги.

Проект представляет собой еженедельную хронику самых громких аварий, а также эксклюзивные подробности резонансных уголовных дела. Основываясь на комментариях следователей, оперативников уголовного розыска, записях следственных экспериментов, показаниях свидетелей и откровениях преступников — ведущая Ангелина Рунова разбирается в причинах произошедшего. Но подборкой криминальных историй автор не ограничивается.

Проект справляется и с образовательной функцией. В рамках программы зрители повышают свою юридическую грамотность: изучают нюансы статей уголовного и административного кодексов и учатся смотреть на преступления уже не с обывательской, а профессиональной точки зрения.

Программа выходит каждую пятницу — в 20 часов на «12 канале». Новые выпуски проекта зрители увидят уже в новом году.

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/osnovano-na-realnykh-sobytiyakh/

Фото: 12 канал