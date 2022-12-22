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Кастеты, ножи и пистолет. Двое омичей готовили экстремистские нападения на людей

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI

Два омича пойдут под суд за создание экстремистского сообщества

Молодые люди высказывали враждебные оценки в адрес других людей, оправдывали фашизм и готовили нападения на граждан.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на двух молодых людей. Их обвинят в организации экстремистского сообщества.

Следователи выяснили, что двое 19-летних парней создали сообщество в интернете, где обменивались с другими людьми информацией. Они активно пропагандировали экстремистские и националистические идеи и стремились вовлечь в деятельность группы других людей.

Молодые люди занимались возбуждением ненависти и вражды к другим социальным группам, критиковали тех, кто придерживается иных взглядов, и призывали использовать в отношении нах насилие. Также они оправдывали фашизм.

Во время обысков у них нашли предметы с изображением свастики, газовый пистолет, кастеты, складные ножи и газовый баллончик. Оружие омичи собирались использовать для нападений на людей. Свою вину они не признали. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Экстремизм#Следственный комитет#Уголовное дело
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