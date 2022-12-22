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«Детская лига» подвела итоги года уходящего и уже строит планы на новый!

Сегодня, 06:12
Фото: 12 канал
В преддверии Нового года принято подводить итоги уходящего и строить планы на будущий.

«Детская лига» решила не нарушать традицию. Тем более нам есть, что вспомнить и чем похвалиться.

19 выпусков или 465 минут, это почти 8 часов эфирного времени, 12 канал рассказывал о детском спорте в уходящем году и это без учёта повторов. Примерно 600 юных спортсменов приняли участие в съемках «Детской лиги». 40 наставников, среди которых 6 заслуженных тренеров России: Владимир Барнашов, Евгений Шастин, Анатолий Брасалин, Вера Штельбаумс. Елена Арайс.

Гостями нашей программы были двукратные олимпийские чемпионы, Алексей Тищенко и Евгения Канаева, двукратный паралимпийский чемпион Алексанр Кузюков. С удовольствием, приходили в гости к воспитанникам спортивных школ игроки омских команд: баскетбольного «Нефтяника», гандбольного «Скифа», футбольного «Иртыша», бывшие волейболистки клуба «Омичка» и ветераны хоккейного «Авангарда».
 

Мы провели 4 мастер-класса, организовали 2 уникальных флешмоба: прыгали на скакалках и ходили под парусом. Все это под прицелом камер и квадрокоптеров!

Заключительный выпуск «Детской лиги» в этом году мы решили посвятить молодому, но уже очень популярному в мире, в стране, а теперь и в Омске, роллер спорту. Сезон у спортсменов завершился. Итоги воспитанники роллер школ из разных регионов страны подвели на заключительном турнире в Омске. Все подробности в «Детской лиге». Внимание! Записываться на первую тренировку лучше после просмотра нашей программы! Включайте телевизор 26 декабря в 19:00. Будет интересно!

Кстати, мы уже готовимся к первому эфиру в новом году! Скорость, драйв, адреналин! Очередную тренировку проведем в компании юных автогонщиков. Гонять будем не только на машинах, но и на новеньких зимних картах. В январе будет жарко! Всех с наступающим Новым годом! Пока! Пока!

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/detskaya-liga/

Фото: 12 канал

Фото: 12 канал
#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Дети
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