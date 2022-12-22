«Детская лига» подвела итоги года уходящего и уже строит планы на новый!

Заключительный выпуск «Детской лиги» в этом году мы решили посвятить молодому, но уже очень популярному в мире, в стране, а теперь и в Омске, роллер спорту. Сезон у спортсменов завершился. Итоги воспитанники роллер школ из разных регионов страны подвели на заключительном турнире в Омске. Все подробности в «Детской лиге». Внимание! Записываться на первую тренировку лучше после просмотра нашей программы! Включайте телевизор 26 декабря в 19:00. Будет интересно!