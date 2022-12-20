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Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину после пропажи денег с карточки студента

Сегодня, 02:30
Фото: 1MI

Омича объявили в розыск после пропажи денег с банковской карты студента

Полиция опубликовала ориентировку подозреваемого.

Накануне, 19 декабря, омская полиция объявила в розыск мужчину. Он подозревается в краже денег с банковской карты. В полицию обратился студент одного из омских вузов. Он рассказал, что потерял свою банковскую карту.

По словам студента, он заплатил картой за продукты, а через некоторое время обнаружил, что ее нет. Пропажу сопровождали уведомления в телефоне, в которых говорилось о списании 10 тыс рублей.

Омичей просят сообщить в полицию, если они узнали подозреваемого. Для этого нужно позвонить по телефонам 79-32-02, 8-950-331-30-10 или 02.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Розыск#Соцсети
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