Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину после пропажи денег с карточки студента

Накануне, 19 декабря, омская полиция объявила в розыск мужчину. Он подозревается в краже денег с банковской карты. В полицию обратился студент одного из омских вузов. Он рассказал, что потерял свою банковскую карту.
По словам студента, он заплатил картой за продукты, а через некоторое время обнаружил, что ее нет. Пропажу сопровождали уведомления в телефоне, в которых говорилось о списании 10 тыс рублей.
Омичей просят сообщить в полицию, если они узнали подозреваемого. Для этого нужно позвонить по телефонам 79-32-02, 8-950-331-30-10 или 02.