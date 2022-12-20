Источник запредельного ПДК фенола в Иртыше, дошедшего до Омской области, не нашли

Специалисты предполагали, что оно носит техногенный характер. К поискам подключились специалисты из двух регионов — Новосибирской и Тюменской областей. Поднимаясь вверх по Иртышу, делали заборы воды через каждые 20 км. В итоге добрались до устья Тары и стали продвигаться дальше. Самые высокие показатели были в верховье реки. По совпадению там находится Верхне-Обское месторождение — самое крупное в Новосибирской области. Сейчас оно активно разрабатывается.