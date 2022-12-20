Источник запредельного ПДК фенола в Иртыше, дошедшего до Омской области, не нашли

История с огромным превышением ПДК по фенолу, из-за которого массово погиб осетр в выростных бассейнах Абалакского экспериментального рыборазводного завода, закончилась ничем. Замдиректора предприятия рассказывал тогда Городу55, что в замерах, сделанных на следующий день на Иртыше, выявили 292 ПДК. Загрязнение было таким сильным, что дошло даже до Муромцевского района Омской области.
Специалисты предполагали, что оно носит техногенный характер. К поискам подключились специалисты из двух регионов — Новосибирской и Тюменской областей. Поднимаясь вверх по Иртышу, делали заборы воды через каждые 20 км. В итоге добрались до устья Тары и стали продвигаться дальше. Самые высокие показатели были в верховье реки. По совпадению там находится Верхне-Обское месторождение — самое крупное в Новосибирской области. Сейчас оно активно разрабатывается.
Город55 решил выяснить, чем закончилась эта история. Спустя пять месяцев источник выбросов так и не нашли. Причина довольно нетривиальная — не смогли добраться до места.
При этом в ответе Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» на наш запрос сообщается о результатах исследования проб, взятых через несколько недель после предполагаемого ЧП. И даже тогда загрязнение фенолом было значительным.
«Результаты лабораторных исследований реки Иртыш в районе Абалакского экспериментального рыборазводного завода Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в июле 2022 года подтвердили превышение значения фенола до 80 ПДК, — говорится в ответе. — В августе 2022 года в этой же точке превышение составило 5,7 ПДК.
При этом основной источник загрязнения установить не представилось возможным ввиду труднодоступности района исследований. Предположительно основной источник загрязнения расположен выше по течению р. Тара от мест исследований, проведенных в рамках совместного мероприятия».