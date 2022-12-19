Заместителя гендиректора «Омскэлектро» будут судить из-за проблем с капремонтом

Сумма ущерба составила более 3 млн рублей. Также с сентября 2019 по март 2020 года Николаенко незаконно использовал субсидии, которые имели целевое назначение. Из-за этого у омичей возникли проблемы с жильем и коммунальными услугами. В результате бюджет города понес ущерб в размере более 10 млн рублей.