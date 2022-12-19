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Заместителя гендиректора «Омскэлектро» будут судить из-за проблем с капремонтом

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Заместителя генерального директора АО «Омскэлектро» Максима Николаенко обвиняют в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на директора по развитию и инвестиционной деятельности АО «Омскэлектро». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности.

По данным Города55, обвинение предъявили заместителю генерального директора АО «Омскэлектро» Максиму Николаенко. По информации следователей, с апреля по декабрь 2020 года обвиняемый подписывал акты технической готовности о приемке работ и справок о стоимости работ по капремонту домов в Омске.

Сумма ущерба составила более 3 млн рублей. Также с сентября 2019 по март 2020 года Николаенко незаконно использовал субсидии, которые имели целевое назначение. Из-за этого у омичей возникли проблемы с жильем и коммунальными услугами. В результате бюджет города понес ущерб в размере более 10 млн рублей.

Уголовное дело готовится для передачи в суд. Напомним, что ранее «Омскэлектро» получило 1 млрд рублей на капремонт судебных домов по мировым соглашениям. За месяц до окончания срока работ выяснилось, что компания отремонтировала только половину домов.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Максим Николаенко#Уголовное дело#АО «Омскэлектро»#Капремонт
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