Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Сказочные» условия. В омском пансионате нашли вопиющие нарушения

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI

Подопечным омского пансионата решили улучшить условия только через суд

В Полтавском пансионате произошел разлив канализационных вод, выгребная яма оказалась затоплена.

В Омской области сотрудники Роспотребнадзора и МЧС провели проверку в Полтавском пансионате для социально незащищенных категорий граждан. Там обнаружил нарушения в сфере пожарного законодательства.

Проверка показала, что на территории пансионата нет наружного водоснабжения для тушения пожаров. Также на прилегающей территории к пансионату обнаружили сточные воды. Произошел разлив канализационных вод вокруг выгребной ямы, которая тоже находилась в плохом состоянии.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, но этого не произошло. Прокурор обратился в суд с иском и потребовал, чтобы предприниматель, который создал пансионат, устранил нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора, ведомство проконтролирует их исполнение.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура#Пансионат
Подпишитесь
Срочно. Заместителя гендиректора «Омскэлектро» будут судить из-за проблем с капремонтом
Сегодня, 08:08
Памятник или руины? Винокуренный завод снова «мешает» застроить землю в центре Омска
Сегодня, 07:10
Последствия снегопада. Дикая метель в Омске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 02:47
Процесс пошел. В Омске официально началась реорганизация гостиницы «Иртыш»
Сегодня, 06:07
Ни пройти, ни проехать. Омичей возмутила плохая уборка снега
Сегодня, 04:10
Названы сроки, когда завершится ремонт омского ТЮЗа
Сегодня, 06:38