«Сказочные» условия. В омском пансионате нашли вопиющие нарушения

Проверка показала, что на территории пансионата нет наружного водоснабжения для тушения пожаров. Также на прилегающей территории к пансионату обнаружили сточные воды. Произошел разлив канализационных вод вокруг выгребной ямы, которая тоже находилась в плохом состоянии.