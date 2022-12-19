«Сказочные» условия. В омском пансионате нашли вопиющие нарушения

В Омской области сотрудники Роспотребнадзора и МЧС провели проверку в Полтавском пансионате для социально незащищенных категорий граждан. Там обнаружил нарушения в сфере пожарного законодательства.
Проверка показала, что на территории пансионата нет наружного водоснабжения для тушения пожаров. Также на прилегающей территории к пансионату обнаружили сточные воды. Произошел разлив канализационных вод вокруг выгребной ямы, которая тоже находилась в плохом состоянии.
Прокуратура потребовала устранить нарушения, но этого не произошло. Прокурор обратился в суд с иском и потребовал, чтобы предприниматель, который создал пансионат, устранил нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора, ведомство проконтролирует их исполнение.