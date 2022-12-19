Омский НПЗ ищет будущих сотрудников уже в старших классах

По словам гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, давно стало понятно, что нужно еще в старших классах находить детей с математическим складом ума и зарождать в них интерес к нефтепереработке. Для этого предприятие оснащает школьные лаборатории современным оборудованием, проводит для ребят интеллектуальные турниры, научные конференции, факультативные занятия. По итогам профориентационного тестирования школьники, заинтересованные в профессии нефтепереработчика, получают новые возможности и двигаются дальше.