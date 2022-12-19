Омский НПЗ ищет будущих сотрудников уже в старших классах

На Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» создана комплексная профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Она позволяет выявлять одаренную в области нефтехимии молодежь еще в школе.
По словам гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, давно стало понятно, что нужно еще в старших классах находить детей с математическим складом ума и зарождать в них интерес к нефтепереработке. Для этого предприятие оснащает школьные лаборатории современным оборудованием, проводит для ребят интеллектуальные турниры, научные конференции, факультативные занятия. По итогам профориентационного тестирования школьники, заинтересованные в профессии нефтепереработчика, получают новые возможности и двигаются дальше.
«Прежняя система подготовки инженеров — „получили диплом — забудьте, чему вас учили в вузе“ — нас никак не устраивала. В условиях динамичного развития тратить год на доучивание выпускников мы никак не могли. Поэтому совместно с минобразования разработали собственную программу обучения, и 2014-м году в партнерстве с ОмГТУ открыли кафедру», — отметил руководитель Омского НПЗ Олег Белявский.
Студенты базовой кафедры «Газпром нефти» посещают учебный центр на территории предприятия, где слушают лекции от сотрудников ОНПЗ. Старшекурсники проходят оплачиваемую заводскую практику, чтобы погрузиться в нефтехимическое производство. К защите диплома они уже имеют базовые навыки, знают требования безопасности, Ростехнадзора, лицензирования. Поэтому ОНПЗ готов принять их в штат сразу после окончания учебного заведения.