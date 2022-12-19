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Омский НПЗ ищет будущих сотрудников уже в старших классах

Сегодня, 07:48
Фото: Андрей Каргапов
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский рассказал, как динамика развития производства повлияла на подготовку кадров для крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» создана комплексная профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Она позволяет выявлять одаренную в области нефтехимии молодежь еще в школе.

По словам гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, давно стало понятно, что нужно еще в старших классах находить детей с математическим складом ума и зарождать в них интерес к нефтепереработке. Для этого предприятие оснащает школьные лаборатории современным оборудованием, проводит для ребят интеллектуальные турниры, научные конференции, факультативные занятия. По итогам профориентационного тестирования школьники, заинтересованные в профессии нефтепереработчика, получают новые возможности и двигаются дальше.

«Прежняя система подготовки инженеров — „получили диплом — забудьте, чему вас учили в вузе“ — нас никак не устраивала. В условиях динамичного развития тратить год на доучивание выпускников мы никак не могли. Поэтому совместно с минобразования разработали собственную программу обучения, и 2014-м году в партнерстве с ОмГТУ открыли кафедру», — отметил руководитель Омского НПЗ Олег Белявский.

Студенты базовой кафедры «Газпром нефти» посещают учебный центр на территории предприятия, где слушают лекции от сотрудников ОНПЗ. Старшекурсники проходят оплачиваемую заводскую практику, чтобы погрузиться в нефтехимическое производство.  К защите диплома они уже имеют базовые навыки, знают требования безопасности, Ростехнадзора, лицензирования. Поэтому ОНПЗ готов принять их в штат сразу после окончания учебного заведения.

#Омск#Общество#Промышленность#Образование#Омская область#Олег Белявский
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