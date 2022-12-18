В одну ловушку. Омские учительница и студент в одночасье лишились всех сбережений

В полиции рассказали удивительные истории преступлений. 52-летняя жительница Октябрьского округа работает школьным учителем. Ей позвонил неизвестный номер, абонент представился сотрудникам банка. По известной схеме перевода денег на «безопасный счет», омичка лишилась 800 тысяч рублей.
Мошенники позвонили и 18-летнему студенту из другой части Омска, Советского округа. Молодой человек перевел злоумышленникам 150 тысяч рублей. Сейчас по обоим случаям ведется следствие.
Правоохранители обращаются к омичам, нужно сохранять бдительность при телефонном общении и интернет-сделках. Следует убедиться в источнике информации, прежде чем переводить суммы. Банкиры и полицейские никогда не звонят гражданам по вопросам сохранности их сбережений.