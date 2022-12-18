В одну ловушку. Омские учительница и студент в одночасье лишились всех сбережений

Правоохранители обращаются к омичам, нужно сохранять бдительность при телефонном общении и интернет-сделках. Следует убедиться в источнике информации, прежде чем переводить суммы. Банкиры и полицейские никогда не звонят гражданам по вопросам сохранности их сбережений.