Как город снялся в фильме омских кинематографистов об Иннокентии Анненском

Конечно, эти точки на карте культурной столицы регулярно привлекают кинематографистов. По разным причинам: одни находят ценность во внешнем, используют красоту или необычность локаций, другие помещают своих героев в сохранённые исторические интерьеры, используют ландшафты и фасады для воссоздания эпохи. Омский фильм про Иннокентия Анненского «Поэт Никто» (реж. Светлана Веретенникова) снимался непосредственно в тех местах, где поэт, переводчик и преподаватель бывал сам, либо там, где хранится его художественное наследие, а также в том пространстве, куда авторов сценария завели размышления о герое. Расскажем об этих местах чуть подробнее и упомянем другие известные фильмы, которые снимались в этих же местах.