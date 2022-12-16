Как город снялся в фильме омских кинематографистов об Иннокентии Анненском

Конечно, эти точки на карте культурной столицы регулярно привлекают кинематографистов. По разным причинам: одни находят ценность во внешнем, используют красоту или необычность локаций, другие помещают своих героев в сохранённые исторические интерьеры, используют ландшафты и фасады для воссоздания эпохи. Омский фильм про Иннокентия Анненского «Поэт Никто» (реж. Светлана Веретенникова) снимался непосредственно в тех местах, где поэт, переводчик и преподаватель бывал сам, либо там, где хранится его художественное наследие, а также в том пространстве, куда авторов сценария завели размышления о герое. Расскажем об этих местах чуть подробнее и упомянем другие известные фильмы, которые снимались в этих же местах.
1. Русский музей.
Крупнейший в мире музей русского изобразительного искусства. Открытие состоялось в 1898 году. Общая площадь музея 30 га.
Основная коллекция размещена в Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав комплекса также входят Михайловский сад и Летний сад с летним дворцом и домиком Петра Первого. В настоящее время это крупный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, который курирует работу всех российских художественных музеев.
Интерьерные эпизоды исторической драмы «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин, 2020 год) снимались в том числе и в Михайловском замке и Мраморном дворце. Для съемок фильма «Майор Гром» (реж. О. Трофим, 2021) Мраморный дворец превратили в отдел полиции, где служит главный герой. Здесь же снимали турецкий сериал «Курт Сеит и Александра» (реж. Х. Сарап, 2014) о распаде Российской империи. Это были довольно масштабные четырехдневные съёмки бала с участием трехсот человек массовки, двухсот человек съемочной группы и оркестра.
«Поэт Никто». В Русском музее снимался документальный эпизод, так как в музейной библиотеке хранится раритет — портрет Анненского, сделанный Александром Бенуа на заседании редакции журнала «Аполлон». Рисунок никогда не выставлялся.
2. Летний сад — отдельная кинематографическая локация, хотя и является частью территории Русского музея. Начнём с того, что это любимое детище Петра Первого, жемчужина паркового ожерелья Петербурга. В 1704 году Петр сам наметил план парка, который через несколько лет стал центром придворной жизни столицы. Прочесть подробнее об этом объекте можно здесь: http://igardens.ru/gardens-of-russian-museum/summer-garden/. Перечислим некоторые фильмы, в которых мелькают аллеи Летнего сада: «Валерий Чкалов» (реж. М.Калатозов, «Ленфильм», 1941), «Хождение по мукам» (реж. ГюРошаль, 1959), «Пиковая дама» (реж.Р.Тихомиров, 1960), «Третья молодость» (реж. Ж.Древиль, 1965), «О любви» (реж. М.Богин, 1970), «Странные мужчины Семёновой Екатерины» (реж. В.Сергеев, 1992).
«Поэт Никто». В Летнем саду снимались сцены без Анненского, но связанные с размышлениями о преподавании древних языков. Известно, что первая античная скульптура в России появилась именно в Летнем саду благодаря Петру Первому. Иннокентий Федорович был учителем древнегреческого, имел свое мнение о качестве преподавания этого предмета на рубеже ХIХ-ХХ веков. Он стал свидетелем крушения классического образования в России.
3. Витебский вокзал. Топовое место съемок, его очень любят киношники. В том виде, в котором мы знаем его сейчас, здание появилось в 1904 году по проекту архитектора С.А. Бржозовского.
Между прочим, можно записаться на двухчасовую экскурсию по Витебскому вокзалу с подъёмом на чердак и часовую башню и демонстрацией ферм.
На перроне бывшего Царскосельского вокзала побывали герои «Начальника Чукотки» (реж. В. Мельников, 1966) и «Анны Карениной» (реж. С. Соловьев, 2008), в фильме «Белая гвардия» вокзал играл роль белогвардейского штаба, а в картине «Вокзал для двоих» (реж. Э. Рязанов, 1982) — места встречи героев Людмилы Гурченко и Олега Басилашвили в выдуманном городе Заступинске. На Витебском вокзале четверть века назад Алексей Балабанов снимал прибытие Данилы Багрова к старшему брату.
«Поэт Никто». На ступенях Витебского (бывшего Царскосельского вокзала) умер Иннокентий Федорович Анненский от разрыва сердца (Город55 писал об этом), поэтому на перроне этого сооружения снималась одна из ключевых и трогательных сцен с участием учениц высших курсов Раева.
4. Царское село. Екатерининский парк.
В Царском селе два парка — Екатерининский и Александровский. Екатерининский парк начинался со старого Голландского сада, который основал всё тот же Петр Первый. «Петр I, заезжая иногда сюда прохлаждаться молоком к старой голландке Сарре, пленился местом сим…», да так, что собственноручно насадил платановые и дубовые аллеи.
Фильмы, которые снимались в Царском селе, можно внести в отдельный каталог. «Звезда пленительного счастья» (реж. В.Мотыль, 1975). Отдельные сцены сняты на фоне Екатерининского дворца и Камероновой галереи. «18–14» (реж. А.Пуустусмаа, 2008). Съемки всей картины проходили в исторических помещениях музея «Лицей» и Екатерининском дворце.
Уже упомянутая «Анна Каренина» Сергея Соловьёва (2009). Самая сложная сцена — эпизод скачек — снималась в Царском Селе. Съемка длилась в течение четырех дней из-за огромного количества декораций и большой массовки. «Распутин» (реж. Ж.Дайан, 2011). Иностранных кинематографистов приятно удивило, что съемки разрешили в настоящих дворцах Санкт-Петербурга и Царского Села. Во многих странах запрещается снимать на территории памятников архитектуры. Сериал «Екатерина Великая» (реж. И.Зайцев, 2015). Бюджет сериала — 283,6 миллиона рублей. Большая часть затрат приходилась на аренду дворцовых помещений. «Матильда» (реж. А.Учитель, 2017). Одна из знаменитых сцен фильма — езда на мотоцикле на территории Екатерининского парка.
«Поэт Никто». Екатерининский парк — любимое место прогулок директора Николаевской гимназии Иннокентия Фёдоровича Анненского, он жил неподалёку. Существует версия, что в недрах парка была скамейка Анненского, и легенда о том, что однажды зимней ночью Ахматова, Гумилёв и Мандельштам решили её найти. Обнаружив искомое в дальнем уголке парка, поэты увидели и человека, который сидел на скамейке, читал стихи и издалека напоминал Анненского. Но Иннокентия Федоровича к тому времени уже не было в живых. Оказалось, это чудаковатый поэт Городецкий, который сообщил им, что две недели назад на этом месте застрелился человек.
У Анненского-поэта есть стихотворение, посвященное парковой скульптуре.
Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.
Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан,
Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.
Для фильма «Поэт Никто» на фоне Висячего сада, Мраморной террасы и Концертного зала омские кинематографисты сняли прогулку поэта с одной из его духовных конфиденток, а в Камероновой галерее Иннокентий Анненский говорил о службе со своим коллегой-преподавателем императорской гимназии Аркадием Мухиным.
Лицейский садик рядом с Лицеем и памятником Пушкину скульптора Р. Баха. Существует воспоминание: кто-то из представителей царского семейства высказался по поводу мрачности памятника, Анненский парировал: «Давайте лучше покрасим скамейки». С тех пор там скамейки белые. Кстати, цитаты для размещения на постаменте памятника отбирал Анненский.
5. Библиотека Бестужевских курсов.
Санкт-Петербургские Высшие женские курсы были открыты осенью 1878 года и получили название в честь первого директора, известного историка Константина Николаевича Бестужева-Рюмина.
В прошлом году в этом атмосферном месте интернет-канал факультета журналистики СПбГУ «Первая линия» снимал очередную серию исторического цикла «Дворовые тайны».
«Поэт Никто». Омичи сняли в этой потрясающей локации сцену «Последняя лекция Иннокентия Анненского», хотя в реальности в библиотеке лекции и не проходили. Но таков режиссёрский замысел.
Иннокентий Фёдорович преподавал «бестужевкам» русский язык, но лишь в 1889–1890 гг., в начале своей педагогической карьеры. Кстати, Анненский подарил К.Н. Бестужеву-Рюмину экземпляр своего перевода «Вакханок» Еврипида с дарственной надписью.
В день своей смерти 13 декабря (30 ноября по старому стилю) он читал античную словесность девушкам Высших женских курсов Раева, конечно, не в библиотеке, но именно этот интерьер помог авторам фильма в создании атмосферного и одного из самых сложных фрагментов.
В работе над картиной авторы стремятся передать впечатление о времени, личности и духовном мире героя, они видят сны и делятся ими со своими зрителями, порою отходя от законов реализма.
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Автор статьи — Елизавета Силявина