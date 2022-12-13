Путь в вечность

Из Царского Села в Петербург Анненский ездил регулярно, отнюдь не всегда по литературным делам. Он был директором Николаевской императорской гимназии, а после — инспектором Санкт-Петербургского учебного округа, кабинетным ученым, который слишком долго прятал свою сущность за чиновничьим футляром. Говорят, заявление об отставке было подписано в тот самый день, когда Иннокентий Фёдорович умер… Интересно, о чем думали тогда члены редакции «Аполлона», благодаря которой Анненский незадолго до смерти наконец вошел в круг петербургской богемы, но так и не был опубликован под своим именем? Место на страницах первых выпусков художественного журнала редактор Сергей Маковский отдал Черубине де Габриак, прекрасной даме, выдуманной Максимилианом Волошиным и Елизаветой Дмитриевой.