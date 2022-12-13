Путь в вечность

Трагическое событие произошло 13 декабря (по старому стилю — 30 ноября) 1909 года и даже удивительно, почему до сегодняшнего дня не было отражено в кино. Такой сюжет и без особого воображения автора легко складывается в сценарий. Премьеру «Поэт Никто» 12 канал при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представит в первой половине 2023 года.
Личность покойного установили довольно быстро, в том числе по годовому железнодорожному билету учителя — «господин Иннокентий Фёдорович Анненский». Этим же вечером новость о кончине преподавателя античной словесности застала учениц Высших женских курсов Раева. Случилось это в разгар праздника, куда и он был приглашен… Многие прямо в бальных платьях приехали проводить траурный вагон.
Сын профессора Валентин Кривич (Анненский) узнал о смерти отца в период подготовки к публикации книги, той самой, что после смерти автора не только вышла в свет, но и стала одним из главных символов Серебряного века. «Кипарисовым ларцом» зачитывались Александр Блок, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, Леонид Пастернак и даже Владимир Маяковский… В отделе книжных памятников Омской библиотеки имени Пушкина хранятся два экземпляра первого издания.
Кипарисовый ларец — фраза, вынесенная на обложку не ради красного словца. Речь идёт о вполне конкретном предмете, шкатулке из кипарисового дерева, куда поэт складывал свои стихи, среди них вагонные и траурные…
О, канун вечных будней,
Скуки липкое жало…
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала…
Наш современник, поэт Александр Кушнер видит в строках влияние художников-импрессионистов: «Видимо, оттуда, из Парижа, любовь и страх перед вокзалом… Мне кажется, он чувствовал, что умрет на вокзале».
Из Царского Села в Петербург Анненский ездил регулярно, отнюдь не всегда по литературным делам. Он был директором Николаевской императорской гимназии, а после — инспектором Санкт-Петербургского учебного округа, кабинетным ученым, который слишком долго прятал свою сущность за чиновничьим футляром. Говорят, заявление об отставке было подписано в тот самый день, когда Иннокентий Фёдорович умер… Интересно, о чем думали тогда члены редакции «Аполлона», благодаря которой Анненский незадолго до смерти наконец вошел в круг петербургской богемы, но так и не был опубликован под своим именем? Место на страницах первых выпусков художественного журнала редактор Сергей Маковский отдал Черубине де Габриак, прекрасной даме, выдуманной Максимилианом Волошиным и Елизаветой Дмитриевой.
«Это было более эффектно, это было модно, а стихи Анненского можно, как казалось Маковскому, отложить», — рассуждает Наталья Ашимбаева, директор Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского и исследователь творчества Иннокентия Анненского. Известно, игры в жизнетворчество Анна Ахматова «аполлоновцам» простить так и не смогла.
Великая поэтесса ставила имя Анненского в один ряд с Тютчевым и Фетом и признавалась, что как раз после чтения «Кипарисового ларца» её собственные стихи «пошли ровной волной», как никогда прежде. В 1940-ые она написала стихотворение «Учитель»:
Кто был предвестьем,
предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье -
И задохнулся…
Создатели проекта 12 канала работали в Москве, в Российском государственном архиве литературы и искусства. В фондах нашли и квитанцию на перевозку тела, и многочисленные телеграммы с соболезнованиями, и крошечную газетную вырезку с сообщением о смерти Иннокентия Анненского, статского советника, крупного ученого, видного педагога…
Но в 1909 году коллега-журналист упустил одно обстоятельство: умерший был поэтом, как оказалось позднее, одним из самых значительных в истории русской литературы. Сегодня на могильном камне Анненского высечено лишь это краткое определение его жизненного пути и предназначения — «ПОЭТ».
Тогда же, в начале ХХ века, беглая заметка (среди прочих аналогичных) возмутила молодого Корнея Чуковского: «Мой милый действительный статский советник! как будут смеяться потом те, кто поймут твои книги, как будут они смеяться, узнав, что когда-то, в день твоей смерти, в огромной стране вспомнили только твой чин, а богатых даров поэтической души не только не приняли, но даже и не заметил никто».
Надо признать, что Иннокентий Анненский и сегодня плохо известен широкой общественности. Неслучайно идея масштабного проекта появилась в Омске, городе, где родился великий ученый, педагог, переводчик и, безусловно, поэт, в городе, откуда, надеются авторы, начнется его новый широкий путь к читателю.
До премьеры, весной 2023 года, на сайте 12 канала планируется открыть страницу художественно-документальной ленты, где будут размещены большие интервью экспертов фильма: поэта Александра Кушнера, директора Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского Натальи Ашимбаевой, директора Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергея Некрасова, а также доктора филологических наук и родственника автора «Кипарисового ларца» Михаила Позднева.
Автор статьи Светлана Веретенникова