Сбербанк облегчил для предпринимателей процесс перевода на карты физлиц

Эта опция была одной из самых востребованных среди пользователей. Около 15% всех обращений в службу поддержки от клиентов касались возможности перевода на карту физлица. Подавляющее число представителей ИП обслуживались в Сбере и как юридическое, и как физическое лицо. Если раньше пользователям приходилось выводить деньги себе как контрагенту через расчётный счёт карты, что занимало несколько минут, то теперь весь этот путь клиент проходит за пару секунд. Также это решение позволяет свести практически к нулю ошибки при формировании платёжного поручения при переводе денег на личный счёт.