В Омске прошло первое заседание по «пивному делу» депутата Ларисы Горностаевой

Сегодняшнее заседание могло пройти совсем без прессы: во всяком случае, защита подсудимой подала ходатайство о том, чтобы сделать заседание закрытым, но судья его отклонила. Представитель прокуратуры Анастасия Брагина огласила обвинение. Из документа следует, что Лариса Горностаева в 2014 – 2016 годах не включала в официальную документацию часть продукции своего завода и сбывала этот товар «налево» через магазины нескольких торговых сетей. Речь идёт о 22 миллионах литров пива и других напитков, о 487 миллионах рублей невыплаченных налогов (396 млн – акцизы, 91 млн - НДС). Действовала Горностаева, по словам обвинителя, без сообщников: «имея явный преступный умысел», она убеждала подчинённых в необходимости оформить определённые документы, а потом присваивала деньги.