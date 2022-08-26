В Омске прошло первое заседание по «пивному делу» депутата Ларисы Горностаевой

В Ленинском районном суде Омска сегодня прошло первое заседание по делу Ларисы Горностаевой – депутата Омского городского совета и руководителя ООО «Сибирский стандарт», которому принадлежит пивоваренный завод. Заранее было известно, что обвиняют Горностаеву в уклонении от уплаты налогов: следователи уверены, что часть производившегося на её заводе пива не учитывалась в официальных документах и сбывалась в дальнейшем по нелегальным схемам. Из-за этого государственный бюджет недополучил больше 400 миллионов рублей.
Подозреваемая с самого начала отрицала свою вину, но с неё всё же взяли подписку о невыезде, а имущество «Сибирского стандарта», оценённое в 90 млн рублей, арестовали.
Сегодняшнее заседание могло пройти совсем без прессы: во всяком случае, защита подсудимой подала ходатайство о том, чтобы сделать заседание закрытым, но судья его отклонила. Представитель прокуратуры Анастасия Брагина огласила обвинение. Из документа следует, что Лариса Горностаева в 2014 – 2016 годах не включала в официальную документацию часть продукции своего завода и сбывала этот товар «налево» через магазины нескольких торговых сетей. Речь идёт о 22 миллионах литров пива и других напитков, о 487 миллионах рублей невыплаченных налогов (396 млн – акцизы, 91 млн - НДС). Действовала Горностаева, по словам обвинителя, без сообщников: «имея явный преступный умысел», она убеждала подчинённых в необходимости оформить определённые документы, а потом присваивала деньги.
На вопрос о своей виновности подсудимая ответила отрицательно.
«Обвинение незаконно и необоснованно, - заявила Горностаева, - я докажу это в ходе судебного расследования».
Выступление адвоката было более пространным.
«Обвинение – это продукт творческой фантазии следственных органов, - рассказал он судье. – Цифры, которые мы сейчас услышали, нереальны: на пивоваренном заводе просто нет мощностей, необходимых, чтобы произвести столько продукции».
Адвокат уверен, что следователи и прокуроры вели дело некорректно (использовали недостоверные источники, необъективно формулировали запросы для экспертов), а потому их данным не стоит доверять. Теперь защита намерена опровергнуть все доводы, озвученные прокурором.
Декларацией намерений обеих сторон первое заседание и ограничилось. Теперь судья планирует допрашивать свидетелей, которых заявлено в общей сложности 120. На следующее заседание будет вызвано четыре человека. Отсюда можно сделать вывод, что рассмотрение дела затянется.
Учитывая квалификацию дела (статья 199, часть 2, пункт б УК), Горностаевой грозит в случае обвинительного приговора до шести лет лишения свободы.